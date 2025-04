Nieważne, czy kawałki tapet zostały ci po remoncie, czy też specjalnie je kupisz - dzięki nim znacząco odmienisz każde pomieszczenie w swoim domu! Zobacz 7 pomysłów na kreatywne wykorzystanie kawałków tapety!

Reklama

Jak wykorzystać kawałki tapety? Oto 7 porad!

Kawałkami tapety okleisz nie tylko meble, ale także zabawki dla dziecka. W ten sposób możesz dać również życie innym przedmiotom! Zobacz, jakie to proste.

Oklej drobne przedmioty



Resztki tapety lub kawałki bordiury doskonale nadają się do oklejenia półek, szuflad i ramek. Wykonując takie dekoracje możesz ciekawie połączyć ze sobą różne wzorki i kolory. Ten pomysł najlepiej zastosować w sypialni lub pokoju dziecinnym. Oklejenie kilku drobnych przedmiotów zajmie ci 2-3 wieczory.

Odnów półki



Zniszczone półki szafy wnękowej lub schowka warto okleić tapetą zmywalną, winylową. Zasłoni ona szczeliny, pęknięcia i nierówności desek i łatwo ją będzie utrzymać w czystości. Jeśli na półkach ustawisz pudełka oklejone tym samym rodzajem tapety, wnęka stanie się przemyślaną, atrakcyjną ozdobą przedpokoju lub innego wnętrza. Ta praca zajmie ci 2 dni.

Jak odnowić stare powierzchnie drewniane? Poradzisz sobie!

Zrób szlaczek w pokoju dla dziecka



Wesoły szlaczek zrobisz w bardzo prosty sposób, wycinając wybrany motyw z tapety (misie, kwiatki, baloniki, samochody, itp.) i naklejając go na ścianę klejem do tapet. Obrazkami możesz też ozdobić rolety, szuflady, drzwi szafy, itd. To najłatwiejsza dekoracja, z którą poradzi sobie naprawdę każdy w jeden wieczór.

Ożyw pomieszczenie



Jeśli chcesz szybko i w prosty sposób ożywić wystrój pomieszczenia przyklej samoprzylepną borderę. Bordery to dekoracyjne pasy, które ozdabiają ściany tworząc ciekawe kompozycje. Dobrze komponują się z wystrojem każdego wnętrza, a wybór sposobu ich ułożenia zależy od naszej inwencji.

Możemy je układać w połowie wysokości ściany, w miejscu łączenia ściany z sufitem, po przekątnej ściany, wokół okna, czy framugi drzwi. Nadają się też do ozdabiania mebli,ścian, drzwi, okien. Sprzedawane są w rolkach o długości 5 mb.

Zrób obrazki



Z kawałków różnych tapet możesz zrobić kolorowe obrazki. Gdy powiesisz je obok siebie na ścianie, powstanie oryginalna kompozycja. Ciekawiej wyglądają, gdy nadasz im taki sam kształt i znajdziesz jeszcze inny element łączący (np. kolor, czy element wzoru).

Samodzielnie wykonane wzory na ścianach - zobacz, jak to zrobić!

Zrób podkładki na stół



Najlepiej nadają się do tego tapety zmywalne, winylowe. Naklej je na kwadraty z korka, grubej tektury lub sklejkę. Użyjesz ich jako podstawki pod talerze.

Oklej abażur



Możesz wyciąć z tapety pojedyncze wzory, lub okleić cały abażur. W tym drugim przypadku lepiej sprawdzi się cienka tapeta. Łatwiej ją bowiem formować.

Reklama

To także może ci się przydać!

Najpiękniejsze aranżacje wnętrz wg. IKEA! [GALERIA]

Tanie odnawianie, czyli 3 sposoby na niedrogą dekorację ścian!