Tapetowanie ścian to jedno z najbardziej czasochłonnych i stresogennych zadań w trakcie remontu lub urządzania nowego lokum. Choć tapeta na ścianie wygląda bardzo ładnie i daje wiele możliwości (można ją dodatkowo pomalować), to usuwanie poprzedniej i położenie nowej jest po prostu trudne. Podstawą do tego, by nowa tapeta leżała idealnie, jest dokładne usunięcie starej i przygotowanie ściany. Jak najłatwiej pozbyć się starej tapety?

Usuwanie tapety ze ściany – jak tego NIE robić?



Stojąc przed koniecznością usunięcia starej tapety, pierwsze, co przychodzi ci do głowy, to po prostu…zerwanie jej? Błąd! Jeśli złapiesz za odstający kawałek i pociągniesz, to prawdopodobnie w ręku zostanie ci tylko rzeczony fragment, a reszta będzie dzielnie trzymać się ściany. Takie zrywanie tapety „na sucho” i na siłę nie tylko nie usunie jej w całości, ale także może uszkodzić ścianę. W miejscach, w których klej mocniej trzyma, możesz oderwać nawet fragment ściany.

Wrogiem papieru jest woda – a więc zmoczenie tapety przed usuwaniem wydaje się dobrym pomysłem. Jeśli jednak wcześniej nie wyłączysz prądu i nie zabezpieczysz gniazdek – biada ci!

Jak przygotować ściany do malowania i tapetowania?

Jak usunąć starą tapetę ze ściany – bez szkody dla siebie i pomieszczenia?

Z usuwaniem tapety wiąże się trochę fizycznej pracy i wszechobecny pył. Dlatego przed przystąpieniem do tego zadania, folią okryj szczelnie meble (szczególnie te tapicerowane). Starą tapetę możesz zdjąć na kilka sposobów:

Na sucho

Podważ jeden z rogów, a następnie posiłkując się szpachelką, dokładnie usuwaj ją małymi fragmentami, miejsce przy miejscu. Nie naciskaj przy tym zbyt mocno, w ten sposób możesz zrobić w ścianie rysy i wgłębienia, które będą widoczne spod nowej tapety!

Na mokro

Całą tapetę zwilż równomiernie wodą. Możesz do tego użyć gąbki lub butelki ze spryskiwaczem. Wcześniej konieczne zabezpiecz podłogi i gniazdka elektryczne! Uważaj także, by nie przesadzić z ilością wody – jeśli użyjesz jej zbyt dużo, będziesz musiała odłożyć prace na kolejne dni, by ściana zdążyła dokładnie wyschnąć!

Gorąca para wodna - nie tylko czyści i dezynfekuje, ale także pomoże usunąć tapetę!

Preparat do usuwania tapet

Jeśli tapeta jest bardzo gruba i oporna na zrywanie oraz rozmiękczanie wodą, z pomocą przyjdzie specjalny preparat do usuwania tapet. Namocz nim tapetę, odczekaj czas rekomendowany przez producenta, a następnie usuwaj fragmentami tapetę.

Po zakończonej pracy, usuń wszelkie pozostałości po kleju, a nierówności zagruntuj.

