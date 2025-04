Kwiaty bzu bezsprzecznie kojarzą się z ciepłym, majowym dniem. Są synonimem wiosny, dlatego nikogo nie dziwi fakt, że są jednymi z najchętniej wybieranych kwiatów do wazonu. Gdy tylko pojawia się na nie sezon, wiele osób sięga po te rośliny i zdobi nimi wnętrza swoich domów.

Niestety oprócz intensywnego zapachu i pięknego wyglądu cięty bez uchodzi za roślinę mało trwałą. Dlatego warto wiedzieć, jak dbać o cięte kwiaty. W przypadku bzu, aby roślina nie zwiędła przedwcześnie, do wody w wazonie dorzuć mieszankę, która składa się z 2 składników. To prosty patent, dzięki któremu bukiet "wytrzyma" nawet do dwóch tygodni.

Przepis na mieszankę, dzięki której cięty bez wytrzyma dłużej

Czysta woda i odpowiednie przycinanie bzu są bardzo ważne, ale żeby uchronić kwiaty przed szybkim zwiędnięciem warto wspomóc się prostą, domową miksturą. Do jej przygotowania potrzebujesz tylko:

1 łyżeczki cukru,

1 łyżeczki octu jabłkowego.

Sam sposób przygotowania mieszanki jest bananie prosty. Wystarczy wymieszać składniki w proporcji 1:1 i wlać do wody, w której stoi bez.

Jak działa mieszanka z octu i cukru na cięty bez?

Ten prosty domowy patent sprawi, że kwiaty nie zaczną opadać po kilku dniach i na dłużej zachowają swoją świeżość. Oprócz tego, że odżywka z cukrem wzmacnia cięte kwiaty, to dodatkowo chroni je przed bakteriami i szybkim gniciem łodyg.

Dzięki dodatkowi octu jabłkowego drobnoustroje nie mają korzystnych warunków do rozwoju i tym samym nie oddziałują szkodliwie na kwiaty. A to przekłada się na ich wydłużoną żywotność.

Co jeszcze zrobić, by cięty bez stał dłużej?

Jak to bywa w przypadku ciętych kwiatów trzeba pamiętać także o kilku innych ważnych zasadach. Przede wszystkim regularnej wymianie wody oraz nie stawianiu bukietu w miejscu, w którym kwiaty będą narażone na oddziaływanie mocnych promieni słonecznych. Kluczową sprawą jest też oberwanie liści rosnących na dolnej części łodygi, które po zanurzeniu w wodzie mogłyby szybko zgnić. To z kolei mogłoby spowodować namnażanie się bakterii i osłabienie kwiatów.

