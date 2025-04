Często po wyjściu z łazienki przewieszamy ręcznik przez drzwi albo rzucamy go na wieszak przymocowany do ściany. To jednak ogromny błąd. Dlaczego?

Kobiety korzystają w łazience przynajmniej z kilku ręczników jednocześnie. To nie tylko duży ręcznik do wycierania ciała po kąpieli, ale także osobny ręcznik do włosów, twarzy oraz rąk. Zdarza się, że osobnymi ręcznikami wycieramy stopy czy miejsca intymne. Niestety na tych drobnych włóknach potrafią licznie gromadzić się bakterie, które preferują ciepłe i wilgotne środowisko.

Dlatego tak ważna jest prawidłowa praktyka suszenia ręczników tuż po wyjściu z łazienki. Niezależnie od tego, czy wycieramy nimi czyste i pachnące ciało po prysznicu. Upewnij się, czy do tej pory robiłaś to tak, jak należy.

Ręcznik odwieszony na haczyk w łazience ma kiepskie szanse na dokładne wyschnięcie. A zebrana na nim wilgoć stwarza idealne warunki do rozwoju bakterii, które mogą zaszkodzić naszej cerze. Z kolei jeśli skorzystasz z suszarki zamontowanej nad wanną, to jeśli w łazience nie ma żadnych okien, na suficie może pojawić się pleśń.

Najlepiej jeśli latem po prostu rozwiesisz ręcznik na swoim tarasie lub balkonie i pozwolisz, żeby promienie słoneczne przyspieszyły proces jego suszenia. Będzie wtedy pachniał świeżością.

Jak dbać o ręczniki w łazience?

Kiedy ręcznik zaczyna wydzielać nieprzyjemny zapach to sygnał alarmowy, że znajdują się już na nim drobnoustroje. Jeśli mimo tego ostrzeżenia postanowisz wytrzeć nim np. twarz, to wieczorna pielęgnacja może zdać się na nic, a rano zauważysz na skórze niechciane krostki.

Najlepiej wymieniać ręcznik nawet co 2-3 dni i sprawdzać, czy udało mu się wyschnąć do końca. Zimą może w tym pomóc ciepły kaloryfer. Nie zapominaj też o regularnym praniu ręczników używanych w saunie, ponieważ po seansie są zanieczyszczone naszym potem, a to duża różnica w porównaniu do zwykłej wody.

