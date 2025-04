Ze względu na swoje wymagania hoja będzie idealną rośliną łazienkową, oczywiście pod warunkiem, że masz w niej wystarczająco duże okno. Doskonale czuje się też na poddaszach oraz w bardzo jasnych pomieszczeniach. Do uprawy hoi zdecydowanie potrzebujesz tzw. ręki do kwiatów, ale jeśli odpowiednio o nią zadbasz, odwdzięczy się niezwykłym kwitnieniem.

Spis treści:

Odmian hoi jest bardzo dużo. Różnią się one od siebie wyglądem i kolorem kwiatów, liści i kierunku wzrostu (np. pnące). Bardzo chętnie uprawiamy je w mieszkaniach i domach, ponieważ każda z odmian jest niezwykle dekoracyjna i wypuszcza piękne, subtelna kwiaty o intensywnym zapachu. Warto pamiętać, że hoja nie może być uprawiana na zewnątrz.

Najpopularniejsze odmiany, które możesz spotkać w sklepach i marketach, to:

hoja carnosa : najczęściej spotykana w naszych domach, ma bardzo piękne, biało-różowe kwiaty, zbierające się w kuliste kwiatostany, przypominające hortensję. Może się piąć po siatce lub bambusowym stelażu. Jej pędy mogą być bardzo długie, a kwiaty uwalniają bardzo intensywny zapach, niekiedy określany jako mdły.

: najczęściej spotykana w naszych domach, ma bardzo piękne, biało-różowe kwiaty, zbierające się w kuliste kwiatostany, przypominające hortensję. Może się piąć po siatce lub bambusowym stelażu. Jej pędy mogą być bardzo długie, a kwiaty uwalniają bardzo intensywny zapach, niekiedy określany jako mdły. hoja australijska : wypuszcza bardzo piękne, dwukolorowe kwiaty, w środku jasne, a na obrzeżach ciemne i intensywne. Dodatkowo młode liście są czerwone lub różowe, a same kwiaty od spodu wybarwiają się na bordowo. Ta odmiana wygląda pięknie i można ją formować w dowolny kształt - długi pędy są bardzo plastyczne.

: wypuszcza bardzo piękne, dwukolorowe kwiaty, w środku jasne, a na obrzeżach ciemne i intensywne. Dodatkowo młode liście są czerwone lub różowe, a same kwiaty od spodu wybarwiają się na bordowo. Ta odmiana wygląda pięknie i można ją formować w dowolny kształt - długi pędy są bardzo plastyczne. hoja kerri : liście tej odmiany przypominają lśniące, ciemnozielone serca. Kwiaty są niewielkie i mogą występować w wielu kolorach, np. różowym, białym, żółtym lub czerwonym. Mają one bardzo intensywny zapach oraz bywają lepkie od zawartego w środku nektaru.

: liście tej odmiany przypominają lśniące, ciemnozielone serca. Kwiaty są niewielkie i mogą występować w wielu kolorach, np. różowym, białym, żółtym lub czerwonym. Mają one bardzo intensywny zapach oraz bywają lepkie od zawartego w środku nektaru. hoja piękna (bella) : to bardzo mała odmiana wisząca, przez co idealnie sprawdza się do uprawy w podwieszanych doniczkach oraz skrzynkach ustawionych np. na wysokim parapecie. Małe kwiaty zbierają się w równie małe baldachy, a wąskie liście wyglądają bardzo uroczo i zdobią przestrzeń nawet poza okresem kwitnienia.

: to bardzo mała odmiana wisząca, przez co idealnie sprawdza się do uprawy w podwieszanych doniczkach oraz skrzynkach ustawionych np. na wysokim parapecie. Małe kwiaty zbierają się w równie małe baldachy, a wąskie liście wyglądają bardzo uroczo i zdobią przestrzeń nawet poza okresem kwitnienia. hoya retusa: ta ciekawa odmiana, która najbardziej różni się od swoich kuzynek. Wygląda nieco jak storczyk po przekwitnięciu lub roślina zwana patyczakiem. Wypuszcza małe białe kwiaty z ciemnym, bordowym środkiem.

fot. Hoja występuje w wielu odmianach (tu: hoja carnosa)/Adobe Stock, vodolej

Hoja w wielu miejscach w sieci, a niekiedy także w książkach ogrodniczych i atlasach, nazywana jest także woskownicą. Tymczasem jest to spory błąd, ponieważ w rzeczywistości są to dwie różne rośliny. Choć wyglądają podobnie, raczej nie zdarzy się, że będziesz mieć w domu woskownicę. Roślina ta bowiem jest objęta ochroną ze względu na wysokie ryzyko wyginięcia. Naturalnie występuje na wybrzeżu.

Hoja co prawda nie jest trudna w uprawie, ale bywa naprawdę kapryśna i przy nieodpowiedniej pielęgnacji możesz ją uszkodzić. To raczej roślina, która nie nadaje się dla początkujących, ale jeśli masz rękę do kwiatów, możesz śmiało wybrać ten piękny gatunek.

Jakie stanowisko dla hoi?

Hoja bezwzględnie potrzebuje światła. Lubi jasne stanowiska z rozproszonym światłem. Da sobie też radę w bezpośrednim słońcu, ale nie za długo, natomiast nie będzie dobrze rozwijać się w cieniu ani nawet półcieniu.

Najlepiej będzie czuła się przy oknie północnym i wschodnim. Jeśli masz okna południowe, hoja powinna stać w pewnej odległości od niego, aby docierało do niej światło rozproszone.

W jakiej ziemi rośnie hoja?

Do uprawy hoi najlepsza będzie ziemia przepuszczalna i luźna. Warto w sklepach szukać przede wszystkim podłoża do kaktusów lub epifitów. Rzadko możesz spotkać się z opakowaniem, na którym będzie napisane, że jest to ziemia dedykowana pod hoję.

Podlewanie hoi

Hoja należy do roślin, które lubią tzw. podlewanie od spodu. Raz na dwa tygodnie możesz więc wlać wodę do głębokiej podstawki lub miski i poczekać, aż roślina ją "wypije". Jeśli chodzi o podlewanie "tradycyjne", rób to dopiero wtedy, kiedy wierzchnia warstwa ziemi będzie sucha. Hoja nie przepada za przelewaniem.

Do podlewania używaj wody odstanej lub przefiltrowanej. Powinna ona mieć temperaturę pokojową. Zimą hoja nie potrzebuje takiego częstego zasilania wodą - wystarczy podlać ją raz na trzy tygodnie.

Jeśli roślinę ustawisz w łazience, podlewać możesz jeszcze rzadziej, ponieważ będzie ona pobierać wilgoć z powietrza (np. po kąpieli, kiedy łazienka jest zaparowana).

fot. Jak uprawiać hoję/Adobe Stock, Daniil

Rozmnażanie hoi jest bardzo proste - wystarczy pobrać sadzonkę pędową (tzw. szczepkę), a następnie ukorzenić ją w naczyniu z letnią, przefiltrowaną wodą. Możesz także dodać do środka 1-2 niewielkie grudki węgla.

Odcięte sadzonki pędowe, umieszczone w wodzie ukorzenią się w ciągu kilku dni, wtedy wsadź je do niewielkiej doniczki, a kiedy zaczną wypuszczać pierwsze pędy, możesz zostawić w niej roślinę lub przesadzić do większego, docelowego pojemnika.

Hoja niestety nie jest rośliną w pełni bezpieczną. Oczywiście nie zaszkodzi ci w żaden sposób posadzona w doniczce i ustawiona w domu, ale zawarte w liściach i kwiatach substancje mogą być bardzo szkodliwe dla zwierząt domowych i dzieci. Po zjedzeniu mogą wywołać poważne konsekwencje zdrowotne i w takiej sytuacji konieczna będzie bardzo szybka interwencja medyczna.

fot. Hoja to piękna roślina, ale może być trująca/Adobe Stock, ansyvan

Hoja ma swoje wymagania i jeśli nie zapewnisz jej odpowiednich warunków, może wyglądać marnie i nie wypuszczać kwiatów w ogóle lub kwitnąć bardzo obficie. Najczęściej przyczyną jest zbyt ciemne stanowisko. Nawet półcień może sprawić, że hoja nie będzie dobrze się rozwijać. Powodem, dla którego roślina nie kwitnie, może być też zbyt zbite podłoże, przelewanie lub przesuszanie.

Dodatkowo hoja jest rośliną bardzo podatną na atak wełnowców. Te małe, białe, włochate szkodniki roślin doniczkowych i ogrodowych uszkadzają stopniowo roślinę, prowadząc do żółknięcia i wypadania liści. Skutecznym sposobem na te robaczki są opryski - zarówno te chemiczne, jak i domowe (np. oprysk z czosnku).

