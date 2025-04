Sprzątanie na Wielkanoc może przebiec szybko i bez bólu! Wystarczy znać kilka przydatnych tricków! Niewiele czasu pozostało do Wielkanocy? Jak szybko posprzątać i przygotować dom na święta? Są na to sposoby. Jeśli zastosujemy się do praktycznych porad, uda nam się zdążyć ze wszystkim. Bez niepotrzebnych nerwów przystąpmy do działania, a wszystko na pewno nam się uda.

Reklama

fot. Materiały prasowe Jan Niezbędny



Dobry plan to podstawa



Na początek przygotujmy... dobry plan i listę rzeczy do zrobienia. Zamiast zostawić wszystkie zadania na ostatni dzień przed Wielkanocą, rozłóżmy pracę równomiernie na kilka dni. Dzięki temu uda nam się ze wszystkim zdążyć i nie odczujemy natłoku prac. Poza tym nie zapominajmy, że nie tylko my odpowiadamy za przygotowanie domu – zaangażujmy do pracy także pozostałych domowników.

Na początek kurz



Sprzątanie najlepiej rozpocząć od pozbycia się kurzu ze stołów, regałów i kredensów – podczas czyszczenia często opada on na podłogi i okna, dlatego dobrze jest pozbyć się go na początku. W tym celu warto wykorzystać np. ściereczki nasączane do mebli. Stanowią dobrą alternatywę dla tradycyjnych sposobów czyszczenia i pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu. Usuwają brud oraz kurz, a dzięki zawartości wosku pielęgnują oraz chronią drewno. Dodatkowo nie wymagają stosowania detergentów. Nie zapominajmy, że kurz zbiera się nie tylko w widocznych miejscach, ale też na lampach, parapetach oraz w różnych zakamarkach.

Czyste okna i szyby



Następnie zajmijmy się oknami oraz szybami w drzwiach lub witrynach. Tutaj również zamiast tracić czas na tradycyjne sposoby (takie, jak stosownie octu lub pogniecionych gazet) sięgnijmy po ściereczkę z mikrofibry, która nie wymaga stosowania detergentów, a dzięki specjalnej strukturze doskonale zbiera brud. Wystarczy, że zwilżymy ją delikatnie wodą i przejdziemy do czyszczenia okien – najlepszy efekt uzyskamy, przesuwając ściereczkę od góry ku dołowi. Po wszystkim wystarczy zostawić szyby do przeschnięcia.

Podłoga na wysoki połysk



Ostatnim zadaniem, jakie nam pozostało, jest zmycie podłóg. Z pewnością pomoże nam w tym mop rotacyjny z końcówką z mikrofibry. Mikrofibra sprawia, że bardzo skutecznie zbiera on zabrudzenia, a obrotowa końcówka umożliwia dotarcie do wszelkich zakamarków. Z kolei mechanizm zastosowany w wiaderku pozwala na szybkie odwirowanie brudnej wody bez konieczności ręcznego wyżymania końcówki. Dzięki niemu bardzo szybko poradzimy sobie z umyciem podłóg nawet w dużym domu.

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych Jan Niezbędny