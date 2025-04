Wydaje ci się, że gruntowne porządki zabierają mnóstwo czasu? A może sądzisz, że jeśli masz tylko kilkanaście minut pomiędzy pracą a siłownią, to nie zdążysz nic zrobić?

Na tej liście zebrałyśmy 7 obowiązków domowych, które można wykonać w czasie krótszym niż 60 sekund! Czekamy też na wasze pomysły!

1. Czyszczenie sufitu

Brzmi niewiarygodnie? Nałóż na szczotkę lub na szeroką końcówkę odkurzacza... poszewkę poduszki. Dzięki temu łatwo wytrzesz sufit z kurzu, a cały pył nie będzie opadał na twoje włosy, ubranie i dywan.

2. "Umycie" pilota telewizyjnego

Masz dosłownie chwilkę czasu? Może to dobry moment na wyczyszczenie pilota, czyli przenośnej przechowalni zarazków? Patyczek do uszu zamocz w spirytusie i usuń zabrudzenia spomiędzy przycisków. Gotowe!

3. Wyczyszczenie toalety

Wlanie do muszli środka czyszczącego to dosłownie kilkanaście sekund. Po upływie kilku godzin kolejne sekundy zajmuje wyczyszczenie jej szczotką klozetową. Cały czas trwania "pracy"? Na oko pół minuty!

4. Wyczyszczenie kranu

Jeśli sitko kranu (lub główka prysznicowa) jest pełne kamienia, nie męcz się z szorowaniem. Nalej do woreczka foliowego octu, a następnie nałóż go na kran lub prysznic. Obwiąż gumką recepturką i gotowe! Pozostaw na noc, a rano po zabrudzeniach nie będzie śladu!

5. Umycie pędzli do makijażu

Pędzle i gąbeczki do makijażu to prawdziwe siedlisko bakterii i zarazków. "Wypierz" je w szamponie, wytrzep z wody i pozostaw do wysuszenia. Cała czynność zajmuje jakieś 30 sekund!

6. Pościelenie łóżka

Poranne pościelenie łóżka nie jest zbyt czasochłonnym zajęciem. Oczywiście, rano liczy się każda sekunda - naprawdę trzeba jednak poświęcić chwilę na ten obowiązek! Przy okazji przeczytaj też mój artykuł na temat tego, dlaczego warto ścielić łóżko CODZIENNIE!

7. Czyszczenie mikrofalówki

Niemożliwe? Wydaje ci się, że naprawdę musisz szorować ją w nieskończoność? Przygotuj miseczkę z wodą i włóż do niej kilka plasterków cytryny (to zajmuje dosłownie kilkanaście sekund). Następnie wstaw naczynie do mikrofalówki i włącz na 3-4 minuty. Przetrzyj wnętrze gąbką - zabrudzenia usuniesz momentalnie! Całość czynności, które będziesz musiała wykonać, zajmuje jakieś 45 sekund!

