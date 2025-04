Aglaonema to idealna roślina dla ciebie, jeśli nie masz ręki do kwiatów. Jest bardzo wytrzymała i odporna, a dodatkowo pięknie wygląda w każdym pomieszczeniu w domu. Niestety, jest rośliną trującą dla zwierząt i dzieci, dlatego musisz uważać, aby była w miejscu niedostępnym dla maluczkich.

Aglaonema ma mnóstwo odmian, które różnią się od siebie przede wszystkim wyglądem liści - ich kształtem i kolorem. Dodatkowo stale powstają nowe odmiany, dzięki czemu naprawdę łatwo znaleźć tę, która będzie pasować do twoich preferencji czy wnętrza.

Każda z odmian jest piękna, ale również dość droga. Ceny aglaonemy nie schodzą raczej poniżej 100 złotych, dlatego zalicza się je do roślin, które warto kupić na wyprzedaży. Często okazyjną cenę mają odmiany nieco słabsze, mniej wyrośnięte, ale z nich także możesz wyhodować zdrową, gęstą roślinę.

Warto pamiętać, że im bardziej kolorowa i pstrokata roślina, tym mniej będzie tolerować ostre słońce. Niektóre odmiany aglaonemy wręcz potrzebują stanowiska półcienistego.

fot. Aglaonema: odmiany/Adobe Stock, kodbanker

Aglaonema silver bay

To jedna z najpopularniejszych odmian aglaonemy. Posiada duże, lekko pofalowane liście w kilku odcieniach zieleni - przy krawędziach ciemniejsze, w środku jaśniejsze. Niemal nie posiada żadnych plamek czy wyraźnych żyłek, za to środek liści mieni się srebrzystym tonem, stąd właśnie nazwa.

Aglaonema silver queen

Ta odmiana jest podobna do swojego srebrzystego kuzyna, ale zewnętrzne krawędzie liści są u niej jaśniejsze (bardziej seledynowe) i mniej kontrastują z szarozielonym środkiem. Dodatkowo są bardziej podłużne i wąskie, niż u odmiany silver bay. Podobnie wygląda również silver king.

Aglaonema pink (aglaonema różowa)

Różowe odmiany aglaonemy mają jasnozielone, podłużne liście upstrzone gęsto intensywnym, niemal neonowym odcieniem różu. Wybarwione są niekiedy także łodygi. Ta odmiana może występować w różnych "pododmianach" i możesz trafić na różne nazewnictwo, np. pinky promise, dark pink star, sun star czy pink aurora.

Szczególnie dekoracyjna jest aglaonema pink star, ponieważ posiada nie tylko wybarwione ciekawie liście, ale także nieco grubsze łodygi oraz szerszy, ale wciąż cienki pień (podobny jak u draceny).

Aglaonema pictum tricolor

To bardzo ciekawa odmiana o niezwykle dekoracyjnych liściach. Charakterystyczna mozaika przypomina nieco wzór moro, kleksy farby w stylu Claude Moneta albo piksele charakterystyczne dla starych kier komputerowych. Młoda roślina ma niemal gładkie, jednolite liście, dopiero z czasem pojawiają się pierwsze plamki. Ta odmiana często dostępna jest jako kolekcjonerska i rzadka, przez co jej cena bywa wysoka.

Aglaonema crete

Ta odmiana rośnie bardzo bujnie, wypuszczając prawdziwe kępy podłużnych, falowanych liści, których kolor zachwyca nawet roślinnego marudę. Środek liści jest zielony, gdzieniegdzie żółtawy, natomiast żyłki, blaszki oraz zewnętrzna krawędź może być neonoworóżowa lub nawet czerwona. Ta odmian również występuje w różnych postaciach. Możesz ją znaleźć pod nazwami crete flame, king of siam lub crete jungle red.

Aglaonema Red Valentine

To bardzo pstrokata, różowo-zielono-biała odmiana, która będzie potrzebować stanowiska półcienistego lub nawet zacienionego. Może mieć jedynie jasnoróżowe plamki lub ciemne, intensywne środki oraz ciemnozieloną obwódkę.

Aglaonema maria

To bardzo prosta i minimalistyczna odmiana. Posiada zielone liście w różnych odcieniach, ale bez dodatkowych kolorów. Są one też duże i szerokie, barwą przypominają nieco sansewierę, czyli tzw. języki teściowej. Jest też podobnie prosta w uprawie i nie ma dużych wymagań. Jej bliską kuzynką jest aglaonema maria christina.

Aglaonema madagascar

Odmiana ta dość mocno różni się od swoich kuzynów. Posiada niemal całkowicie gładkie, ciemnozielone liście z jasnożółtym małym środkiem oraz łodygami. Rośnie też w charakterystyczny sposób - cienkie łodygi tworzą razem coś na kształt pnia, a liście kierują się w górę i rozczapierzają dopiero na koniec. Ta odmiana aglaonemy wygląda bardzo dekoracyjnie.

Aglaonema pink moon

Pink moon to kolejna ciekawa odmiana, która wygląda jak poplamiona mocno namoczonym w farbie pędzelkiem. Ciemnozielone, obłe liście przedzielone są pośrodku różową żyłką, a także upstrzone jasnymi, żółtawymi plamkami na całej powierzchni. Odbarwienia mają różne natężenie i pojawiają się zazwyczaj dopiero u starszych roślin.

Aglaonema stripes

Ciekawa, egzotycznie wyglądająca odmiana. Wąskie, podłużne, strzeliste liście posiadają jaśniejsze, w miarę symetryczne paski na całej długości. Przypominają kształtem parkiet w jodełkę. Odmiana ta potrafi mocno rozrastać się zarówno na boki, jak i w górę.

Aglaonema cutlass

Odmiana ta przypomina nieco trawy ozdobne albo połączenie juki z wężownicą. Ma bardzo długie i bardzo wąskie liście o jasnej barwie. Jedynie obwódki oraz niewielkie fragmenty na środku są ziemnozielone. Możesz też natknąć się na odmianę ciemnozieloną z szarymi obwódkami i środkiem.

Aglaonema red zircon

Charakterystyczna odmiana, przypominająca nieco marantę. Może mieć różne kształty i kolory - najczęściej jednak liście są niemal w całości czerwone, upstrzone jedynie ciemnozielonymi lub żółtymi plamkami. Czasem Czerwone środki płynnie przechodzą w żółtą obwódkę, a następnie w zieloną, co może kojarzyć się np. z telewizyjnym raportem burzowym. Młode sadzonki są jasnozielone i mają jasnożółte, niemal białe plamki.

Aglaonema super white

To jedna z najjaśniejszych odmian aglaonemy. Niemal całkowicie białe liście są duże i sercowate, posiadają zieloną obwódkę oraz łodygi. Roślina pięknie prezentuje się w minimalistycznych wnętrzach. Kremowa barwa idealnie prezentuje się z zielonym upstrzeniem.

Aglaonema commutatum

Ta odmiana bardzo przypomina kalateę, ale ma od niej węższe liście, które czasem wybarwiają się na różowo. Może mieć naprawdę spore rozmiary, dlatego musisz przewidzieć dla niej sporo miejsca. Czasem posiada także perłowe odbarwienia.

Aglaonema osaka

Osaka to kolejna z jasnych odmian. Kremowy środek i jasnozielone obwódki tworzą ze sobą niezwykłą mozaikę, przypominającą skandynawskie fiordy. Roślina przez to jest niezwykle dekoracyjna i pięknie prezentuje się w każdym wnętrzu. Charakterystyczne cętki na liściach dodają jej uroku.

Aglaonema bidadari

To jedna z najbardziej dekoracyjnych i nietuzinkowych odmian aglaonemy. Posiada liście w różnych kolorach, od białego, przez jasnozielony aż do różowego. Liście mieszają się ze sobą, tworząc piękną mozaikę. Dodatkowo są one nakrapiane zielonymi plamkami, co czyni roślinę jeszcze bardziej dekoracyjną.

Aglaonema key lime

Zielono-żółte liście są duże, obłe i szerokie, nieregularnie nakrapianie i wybarwiane. Roślina trzyma się raczej blisko podłoża i rozrasta się chętniej na boki, niż w górę. Jasnożółta łodyga płynnie przechodzi w zielone blaszki liściowe.

fot. Aglaonema to piękna i dekoracyjna roślina/Adobe Stock, kseniaso

Aglaonema jest rośliną niewymagającą i prostą w uprawie, ale nie oznacza to, że możesz zapewnić jej przypadkowe warunki. Ona także ma swoje preferencje. Warto dokładnie zapoznać się z informacjami na temat konkretnych odmian aglaonemy, dzięki temu unikniesz błędów w pielęgnacji.

Aglaonema: stanowisko

W przypadku większości odmian należy unikać ostrego i bezpośredniego słońca. Roślina nie powinna stać blisko okien oraz w miejscach mocno nasłonecznionych. Zdecydowanie preferuje stanowiska z rozproszonym światłem, a także półcień. Niektóre odmiany poradzą sobie także w miejscach niemal całkowicie zacienionych. W mocnym słońcu delikatne liście mogą ulec poparzeniu.

Aglaonema: jaka ziemia?

Aglaonema lubi podłoże przepuszczalne, ponieważ źle znosi przelewanie i zastój wody. Nie używaj ziemi gliniastej ani nie ubijaj jej mocno podczas sadzenia rośliny. Możesz wykorzystać uniwersalną ziemię do roślin domowych i wymieszać ją z perlitem lub keramzytem albo sięgnąć po kwaśne ziemie, dedykowane np. do palm. Idealne pH dla aglaonemy to ok. 4,5.

Czy aglaonema lubi ciasne doniczki?

To akurat ciekawa sprawa - aglaonema potrzebuje doniczki tylko nieco większej niż jej bryła korzeniowa. Dzieje się tak dlatego, że w większych pojemnikach będzie zbierać się więcej wody, a roślina ta nie lubi zastojów wody. Najlepiej wykorzystać proste doniczki z podstawką i włożyć je do dekoracyjnej osłonki.

Aglaonema: podlewanie

Zdecydowanie lepiej podlewać aglaonemę rzadziej, niż częściej. W okresie jesienno-zimowym warto nawet pozwolić lekko przeschnąć glebie przed podlaniem. Woda powinna być miękka i mieć temperaturę zbliżoną do pokojowej, dlatego świetnie się sprawdzi ta filtrowana z dzbanka lub odstana "kranówka".

Jednocześnie aglaonema lubi częste zraszanie liści. Jako egzotyczna roślina dobrze czuje się w wilgotnym stanowisku, dlatego jeśli masz suche powietrze w domu, pamiętaj o regularnym zraszaniu buteleczką z atomizerem. Możesz także zabrać ze sobą aglaonemę do łazienki przed kąpielą lub prysznicem - parująca woda doskonale otuli liście.

Odpowiednio pielęgnowana i zdrowa aglaonema zaliczana jest do roślin oczyszczających powietrze. Pochłania szkodliwe substancje, takie jak formaldehyd czy ksyleny, a dodatkowo w niewielkim stopniu pomaga usuwać alergeny. Musisz jednak pamiętać, aby regularnie wycierać jej liście miękką, czystą, lekko zwilżoną szmatką. Tylko czyste liście będą w stanie odpowiednio filtrować powietrze.

Zwijanie się liści aglaonemy to reakcja obronna rośliny na zbyt suche powietrze i za wysoką temperaturę. Problem ten pojawia się najczęściej w okresie jesienno-zimowym, a więc w sezonie grzewczym. W takich sytuacjach musisz zraszać aglaonemę nawet codziennie - zawsze odstaną lub przefiltrowaną wodą.

