Lista szkodliwych kwiatów doniczkowych w sypialni nie jest identyczna, jak lista trujących kwiatów doniczkowych. Na te drugie powinniśmy uważać w każdym pomieszczeniu - myć ręce po dotknięciu, a także ustawić je poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Szkodliwe kwiaty doniczkowe w sypialni to odrębna kategoria. Te rośliny mogą stanąć w kuchni czy salonie, ale nie powinniśmy spać w ich towarzystwie, np. ze względu na bardzo silny zapach.

Spis treści:

Kwiaty lilii są przepiękne - cieszą oko, zdobią nasze ogrody, balkony i parapety, a także zachwycają intensywnym zapachem. I to właśnie ich silna woń może być problemem. I to nie tylko dla alergików - ciężki, duszący aromat warto przeznaczyć do innego pomieszczenia niż sypialnia.

fot. Lilia w doniczce/Adobe Stock, Africa Studio

Oleander to jeden z najbardziej trujących kwiatów doniczkowych. Zastanów się, czy hodować go w swoim domu lub ogrodzie, jeśli masz małe dzieci lub ciekawskie zwierzęta. Przeciwko ustawieniu go w sypialni przemawia również fakt, że oleander wydziela specyficzny, intensywny aromat.

fot. Oleander/Adobe Stock, Marianna

Hiacynt pięknie kwitnący na parapecie to jeden z pierwszych zwiastunów wiosny. W porze przedwiośnia można tę roślinkę kupić niemal w każdym markecie. Lepiej jednak nie ustawiać jej w sypialni - hiacynt ma bardzo intensywną, nieco odurzającą woń.

fot. Hiacynt w sypialni/Adobe Stock, New Africa

Jaśmin w doniczce to nieco egzotyczna roślina, która cechuje się bardzo intensywnym aromatem, wyczuwalnym zwłaszcza wieczorami. To właśnie dlatego ustawianie go w sypialni nie jest zbyt dobrym pomysłem. Sen w pobliżu jaśminu skończy się silnym bólem głowy.

Oprócz wykluczenia z sypialni trujących roślin oraz tych o intensywnym zapachu, niektórzy kierują się jeszcze w tym względzie... zasadami feng-shui. Feng-shui uważa kaktusy za rośliny, przy których pod żadnym pozorem nie wolno spać. Ich kolce symbolizują wrogość, obronę i odgradzanie się od świata zewnętrznego.

fot. Kaktusy w sypialni/Adobe Stock, tynza

