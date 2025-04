Bez nich święta nie byłyby świętami! Zdradzamy tajemnice, dlaczego przynosimy je do domu, by uświetniły te uroczyste dni oraz podpowiadamy jak o nie dbać, by jak najdłużej przetrwały w dobrej kondycji.

Świąteczne rośliny i legendy o nich:



Choinka

Symbolizuje biblijne drzewo wiadomości dobra i zła, a także nieśmiertelność, zwycięstwo, odradzanie się. Zawitała do Polski w XIX w. Zastąpiła tzw. jodełkę czyli ścięty czubek jodły lub świerku zawieszany w wiejskich chatach u pułapu wierzchołkiem ku dołowi, przystrojony piernikami, jabłuszkami i wydmuszkami jaj. Według tradycji powinna stać w domu do święta Trzech Króli.

Nasza rada:

Jeśli od razu nie wstawiasz choinki do domu, umieść ją w miejscu osłoniętym od wiatru. Możesz zrobić niewielkie nacięcie na pniu i włożyć drzewko do wiadra pełnego ciepłej wody . Wtedy nie "posypie się" tak szybko i dłużej zachowa świeżość.

. Wtedy nie "posypie się" tak szybko i dłużej zachowa świeżość. Gdy już wniesiesz drzewko do domu, zrób kolejne nacięcie na pniu i wsadź go do wody. Pień powinien być zanurzony przynajmniej na głębokość 10 cm . Inaczej słoje drzewka zamkną się i nie będą wchłaniać wody.

. Inaczej słoje drzewka zamkną się i nie będą wchłaniać wody. Nie zapomnij o dolewaniu wody . Ubraną choinkę nie zawsze łatwo podlać. Ale jest na to sposób. Postaraj się o kawałek gumowej rurki, wsuń ją do wiaderka, w którym stoi choinka i przez nią podlewaj drzewko.

. Ubraną choinkę nie zawsze łatwo podlać. Ale jest na to sposób. Postaraj się o kawałek gumowej rurki, wsuń ją do wiaderka, w którym stoi choinka i przez nią podlewaj drzewko. Zadbaj o dostateczną wilgotność powietrza. Ustaw w pobliżu choinki nawilżacz powietrza lub spryskuj gałązki mgiełką wody (gdy lampki są wyłączone!).



Ostrokrzew

Ma ładne, błyszczące liście z kolczastym brzegiem. Jedna z legend mówi, że ostrokrzew był kiedyś zwykłym chwastem. Jego wspaniałe zielone liście wyrosły po to, by ukryć Świętą Rodzinę przed żołnierzami Heroda. Ze względu na kolor liści, który nie zmienia się przez cały rok, przypisywano mu cudowne właściwości (miał m.in zapewniać nieśmiertelność). Inna angielska legenda podaje, że małe kolce na listkach ostrokrzewu to ciernie symbolizujące koronę cierniową, zaś owoce, które były kiedyś białe, po śmierci Jezusa stały się czerwone od Jego krwi.

Nasza rada:

Spryskaj listki nabłyszczaczem lub posmaruj gliceryną – wówczas nawet usychając zachowają ładny połysk.



Gwiazda betlejemska

Legenda mówi, że, pewien meksykański chłopiec bardzo chciał coś podarować nowo narodzonemu Jezusowi. Był jednak tak biedny, że nie miał nic co mógłby ofiarować Dzieciątku. Pozostała mu jedynie modlitwa. Modlił się żarliwie na zewnątrz stajenki, bo tłum był tak duży, że nie mógł przedostać się bliżej żłóbka. Gdy odmówił wszystkie modlitwy jakie znał, spostrzegł, że w miejscu, w którym klęczał wyrósł niezwykle piękny, czerwony kwiat. Zerwał go i podarował Jezuskowi. Kwiat, którego korona przypomina ramiona gwiazdy nazwano gwiazdą betlejemską.

Nasza rada:

Postaw roślinę w miejscu jasnym, możliwie dość chłodnym. Pamiętaj, by regularnie ją podlewać.



Jemioła

Już Celtowie czcili ją jako roślinę świętą i symbol płodności, występuje też w wielu mitach greckich oraz rzymskich. W myśl przysłowia, że bez jemioły rok goły, przynosimy ją do domu w okresie Bożego Narodzenia. Niegdyś wierzono, że nie tylko zapewnia dobrobyt, ale także odpędza złe duchy, chroni przed pożarami, daje szczęście i siłę. Zielem jemioły okadzano ule w wigilię Bożego Narodzenia, by pszczoły dobrze się roiły i dały dużo miodu.

Nasza rada:

Najlepiej kup jemiołę z kawałkiem konaru drzewa wtedy dłużej zachowa świeżość.

Autorka jest dziennikarką „Przyjaciółki" i „Poradnika Domowego".