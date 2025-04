Suszenie pestek dyni, choć może wydawać się żmudną pracą, to wcale nie takie trudne zadanie. Wystarczy tylko znać kilka prostych zasad prawidłowego suszenia pestek. Możesz je potem wykorzystywać do wielu dań albo chrupać do wieczornego filmu. Pysznie i zdrowo.

Spis treści:

Pestki dyni można łatwo wysuszyć, dzięki czemu będą idealne do wielu potraw, a także będą stanowić idealną przekąskę. Najłatwiej suszyć je w piekarniku – to prosta i szybka metoda.

Problemem może okazać się jednak wypłukanie pestek z miąższu. Musisz to zrobić bardzo dokładnie, aby resztki miąższu nie przypaliły się w piekarniku, ani nie sprawiły, że pestki będą gniły. Na szczęście jest na to sposób.

fot. Jak suszyć pestki dyni/Adobe Stock, Guzalia

Jak suszyć pestki dyni?

Dynię przekrój, a następnie wydrąż cały miąższ. Przełóż go na sitko. Wykorzystaj też jeden z przepisów na potrawy z dyni i tym samym przygotuj aromatyczny posiłek i pyszną przekąskę za jednym razem. Sitko z miąższem włóż do zlewu i płucz pod bieżącą wodą. Cały czas “ucieraj” pestki, jakbyś chciała przetrzeć owoce na gładki mus. Miąższ stopniowo będzie odrywał się od pestek i spływał do zlewu.

Aby nie zatkać odpływu, możesz zakryć go korkiem i co jakiś czas wybierać cały miąższ do osobnej miski. Na koniec wyrzuć go do pojemnika na bioodpady. Kiedy wypłuczesz już wszystkie pestki, przełóż je na suchą ściereczkę i dokładnie osusz. Jeśli będą jeszcze mokre, w piekarniku nie wysuszą się, a “upieką”.

Osuszone pestki dyni ułóż na blasze i posyp solą. Włóż do piekarnika nagrzanego do 60-70 stopni na około godzinę. Studź w piekarniku przy zamkniętych drzwiczkach. Na koniec przesyp gotowe pestki do słoika i sięgaj, kiedy tylko chcesz.

fot. Jak suszyć pestki dyni/Adobe Stock, Nicodape

Suszone pestki dyni świetnie sprawdzają się jako dodatek do kanapek lub zup-kremów. Możesz ich także użyć (po obraniu) do domowego chleba lub innych wypieków. Wykorzystuj je także do sałatek i dodawaj do domowej granoli. Pestki dyni są źródłem cynku i magnezu, dlatego warto sięgać po nie możliwie jak najczęściej. Jednocześnie nie zawierają dużych ilości tłuszczów, co sprawia, że są perfekcyjną przekąską.

