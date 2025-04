Lubię, gdy moje ubrania są czyste i pięknie pachną. Dlatego, gdy do naszej redakcji trafił nowy żel do prania Surf, od razu wiedziałam, że muszę go przetestować. Nigdy wcześniej nie prałam ubrań, używając żelu, więc moja ciekawość była ogromna. Czy Surf Tropical Lily & Ylang Ylang się sprawdził? Przekonajcie się same!

Reklama

Idealne pranie czyli...



Jestem wymagającą panią domu. Od środków piorących oczekuję całkiem sporo. Muszą doskonale dopierać nawet najtrudniejsze plamy. Z drugiej strony nie mogą niszczyć ubrań i ich koloru. Do tego detergenty powinny być wydajne. Obowiązkowo muszą też sprawiać, że moje pranie będzie miało kwiatowy zapach przez długi czas.

Do tej pory miałam spory problem ze znalezieniem ideału. Często bywało tak, że proszek czy płyn świetnie doczyszczał, ale nie pachniał zbyt ładnie. Albo odwrotnie: zapach był wspaniały, ale ubrania po praniu wcale nie były idealnie czyste.

Czy przetestowany przeze mnie żel do prania Surf Tropical Lily & Ylang Ylang się sprawdził? Zobaczcie!

Test żelu do prania Surf Tropical Lily & Ylang Ylang

Już po odkręceniu butelki z żelem Surf byłam pozytywnie zaskoczona. Surf Tropical Lily & Ylang Ylang pachnie kwiatowo, bardzo intensywnie i wiosennie.

Włożyłam swoje kolorowe pranie do bębna, pralkę nastawiłam na 60 stopni, a do szuflady na proszek nalałam jedną nakrętkę żelu. Produkt ma gęstą konsystencję, więc wystarcza na dłużej. To, co mi się spodobało, to dzióbek butelki. Jest dobrze wyprofilowany, dzięki czemu żel się nie rozlewa.

Czystość i piękny zapach!

Żel świetnie dopiera plamy - nawet te z tłuszczu. Jako kulinarna maniaczka często coś gotuję lub piekę. Plam z oleju, mąki, czy sosów nie da się uniknąć. Żel Surf wszystko świetnie usunął i co ważne - nie zniszczył żadnego ubrania.

Ale to nie wszystko! Gdy pranie się skończyło, otworzyłam drzwi pralki. Zapach był niesamowity! Po rozwieszeniu ubrań kwiatowy aromat roznosił się po całym mieszkaniu. Zastanawiałam się, jak długo zapach będzie się utrzymywał - i tu po raz kolejny pozytywnie się zdziwiłam. Nawet po kilku dniach, gdy wyjmowałam ubranie z szafy, czułam kwiatowy zapach żelu Surf!

Muszę też wspomnieć o wydajności. Żel jest bardzo gęsty, więc wystarczy na wiele prań. Producent zapewnia, że z 1 litra żelu można wykonać aż 20 prań. Tego jeszcze nie sprawdziłam, ale wydaje mi się, że to bardzo realny wynik!

Reklama