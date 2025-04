Czego oczekujesz od detergentów do prania? Skuteczności, przyjemnego i długo utrzymującego się zapachu, a także pielęgnacji włókien tkanin? Jeśli tak – nowa linia detergentów Surf Hawaiian Dream powinna koniecznie zagościć w twoim domu!

Reklama

Surf Hawaiian Dream – aby robienie prania stało się czystą (i pachnącą) przyjemnością!

Codzienne pranie ubrań kojarzy ci się z nieprzyjemnym obowiązkiem? A gdyby ktoś powiedział, że w sprzedaży znajdziesz produkty, dzięki którym pranie stanie się dla ciebie przyjemnością, uwierzyłabyś?

Wyjątkowa czystość bez prania wstępnego i namaczania, orzeźwiający, tropikalny zapach hawajskiej świeżości wypełniający wnętrze domu i utrzymujący się przez wiele długich tygodni – to zasługa produktów Surf Hawaiian Dream!

Surf Hawaiian Dream – rajska wyspa w twoim domu!

Cenisz sobie praktyczność, także w kwestii porządków domowych? Nowa linia produktów z rodziny Surf – Hawaiian Dream to proszek do prania, żel oraz kapsułki piorące. To wszystko, czego potrzeba, aby kompleksowo zadbać o ubrania: zarówno kolorowe, jak i śnieżnobiałe. Posortuj pranie jak zwykle, według kolorów i wypierz je, używając wybranego, ulubionego detergentu Surf!

Zapach czystych ubrań przywiedzie na myśl orzeźwiające drinki na tropikalnej wyspie. Otwórz szafę podczas mroźnego, zimowego poranka – w twoim domu momentalnie zagości hawajskie lato! Latem zaś w ułamku sekundy przeniesiesz się na egzotyczną wyspę!

Co znajdziesz w ofercie Surf?

Do tego, by twoje pranie było idealnie czyste i pachnące, wystarczą tylko trzy produkty. Możesz używać ich naprzemiennie lub wybrać tylko jeden!

Proszek do prania Surf Hawaiian Dream



Dzięki niemu wypierzesz zarówno kolorowe, jak i białe ubrania. Specjalna formuła zapewni nieskazitelną czystość oraz ochronę włókien i kolorów. Ubrania będą dodatkowo niesamowicie miękkie w dotyku!

Proszek dostępny jest w 4 wariantach pojemności:

1,3 kg (20 prań) – 12,99 zł

2,6 kg (40 prań) – 18,99 zł

3,9 kg (60 prań) – 23,99 zł

4,55 kg (70 prań) – 28,29 zł

Proszek do prania Surf Hawaiian Dream

Żel piorący Surf Hawaiian Dream



Żel doskonale nadaje się do prania zarówno białych, jak i kolorowych tkanin. Cudowny, owocowy zapach zamknięto w mikrokapsułkach, dzięki czemu ubrania pachną o wiele dłużej! Dodatkową, ogromną zaletą jest wydajność płynu – na jedno pranie wystarczy wlać tylko jedną zakrętkę!

Żel dostępny jest w 3 wariantach pojemności:

1 l (20 prań) – 14,69 zł

2 l (40 prań) – 20,99 zł

3 l (60 prań) – 29,29 zł

Żel do prania Surf Hawaiian Dream

Kapsułki do prania Surf Hawaiian Dream



Kapsułki do prania to jedno z ulubionych rozwiązań nowoczesnych i praktycznych Polek. Wystarczy wrzucić jedną kapsułkę do bębna pralki i włączyć odpowiedni program prania. Nie potrzebujesz niczego więcej do tego, by ubrania zachwycały świeżością i owocowym zapachem przez długie tygodnie!

Kapsułki dostępne są w 3 wariantach opakowań:

14 prań – 14,69 zł

30 prań – 20,99 zł

42 prania – 29,29 zł.

Kapsułki do prania Surf Hawaiian Dream

Która propozycja okaże się twoją ulubioną? My jesteśmy zakochane we wszystkich!

Reklama

Zobacz także:

7 porad na efektywne i bezpieczne pranie!

Co najczęściej sprawia problem podczas prania i jak temu zaradzić?