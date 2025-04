Stripowanie ubrań to metoda wielogodzinnego namaczania ich przed właściwym praniem. Nie zastąpi ona tradycyjnego prania w pralce czy rękach, ale pozwala znacznie przedłużyć żywotność i jakość wielu tkanin, szczególnie miękkiej bawełny ręcznikowej. Zobacz, jak korzystać z tej metody.

Stripowanie ubrań polega na ich długim namaczaniu w wodzie z dodatkiem naturalnych eko-detergentów i domowych środków czystości. Pranie moczy się minimum kilka godzin, choć niektórzy zostawiają je w wodzie na całą noc albo nawet całą dobę. Celem tej metody jest wyciągnięcie zabrudzeń spomiędzy włókien, aby maksymalnie je wyczyścić i przywrócić im oryginalny kolor.

Stripowanie chętnie stosowane jest w przypadku białych tkanin, w szczególności prania ręczników, skarpet oraz wielorazowych pieluch. Świetnie sprawdzi się także w przypadku mocno zabrudzonej odzieży roboczej, ścierek i rękawic kuchennych oraz pościeli.

Tren ten powrócił do łask po wielu latach za sprawą mnożących się jak króliki filmików na TikToku, w których użytkownicy pokazują, jak brudna jest woda po stripowaniu pozornie czystych i świeżo wypranych tkanin.

Do stripowania możesz wykorzystać sodę oczyszczoną lub boraks (kupisz go w sklepach z naturalną chemią i w sieci), a w przypadku białych tkanin także wodę utlenioną i niewielką ilość soku z cytryny.

fot. Stripowanie prania/Adobe Stock, Yana Mirta

Stripować możesz zarówno zabrudzone, jak i świeżo wyprane tkaniny, które według ciebie wymagaja dodatkowego odplamiania. Wykorzystaj do tego bardzo gorącą, ale nie wrzącą wodę oraz wybrany detergent. Możesz także wymieszać ze sobą kilka środków czystości.

Jeśli masz dużo ubrań do wyprania lub są to chłonne ręczniki, pieluchy czy pościel, wody powinno być dość sporo - najlepiej wlej ją do wanny. Jeśli masz do wyprania niewiele ubrań czy kilka par białych skarpet, spokojnie wystarczy ci łazienkowa miska. Do prania białych ubrań najlepiej sprawdzi się soda oczyszczona, która przywróci im śnieżnobiały kolor i pozbędzie się np. żółtych plam z potu czy plam po antyperspirancie.

Dokładnie zamocz ubrania w wodzie z detergentem, a następnie zostaw na minimum 5-6 godzin. Już po kilkunastu minutach zobaczysz, jak woda zabarwia się na szarobrunatny kolor, co oznacza, że pomiędzy włóknami było mnóstwo zabrudzeń, kurzu, etc. Kiedy czas ich namaczania minie, wylej wodę, a ubrania wypłucz w czystej wodzie albo włóż do pralki i wypierz jak zwykle.

Ilość środków wykorzystywanych do stripingu zależy od ilości użytej wody, ale proporcje zawsze będą takie same, czyli 1:1:2. Oznacza to, że w miseczce musisz wymieszać jedną porcję sody oczyszczonej, jedną porcję boraksu oraz dwie porcje naturalnego proszku do prania bez zbędnych składników, szczególnie substancji zapachowych.

Wszystko to musi być bardzo dobrze ze sobą połączone, a przed zamoczeniem prania rozpuszczone w całości w ciepłej wodzie.

fot. Stripowanie ubrań/Adobe Stock, Africa Studio

