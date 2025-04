Można dyskutować czy królem potraw na wigilijnym stole jest półmisek z karpiem, śledź w oleju czy może pierogi, kutia albo kluski z makiem i miodem. Pewnie wszystko zależy od domu i regionu, bo przed laty niemal każda miejscowość, a już na pewno każdy region miał własne tradycje i własne przepisy na potrawy. Korzystajmy z tego bogactwa i kultywujmy piękne zwyczaje. Także te odnoszące się do dekoracji wigilijnego stołu.

Reklama

Stół przygotowany na kolację wigilijną nie musi być przaśny i rustykalny, chociaż kładziemy na nim sianko. Równie dobrze może być wytworny i bardzo nowoczesny. Do każdego stylu dekoracji da się dopasować odwieczne symbole polskiej Wigilii – łowickiej, kaszubskiej, warszawskiej, kociewskiej, góralskiej, podlaskiej i wszystkich pozostałych.Warto to robić chociażby po to, aby dzieci poznawały tradycję i kultywowały ją, gdy one będą przygotowywać swoje wigilijne stoły.

Kolor obrusa. Raczej niech będzie biały lub kremowy, bo takim zwykle nakrywały wigilijny stół nasze babcie. Kolorowy, jeśli takie lubisz, zostaw na Święta. Do białego obrusa warto dobrać białe serwetki. Ideałem są z bawełny lub lnu, ale jeśli nie masz, niech będą papierowe. Jeśli znajdziesz chwilę czasu, ułóż je dekoracyjnie na talerzach lub po ich prawej stronie, udekoruj wstążeczką, małą bombką, gwiazdką, gałązką świerka.

Raczej niech będzie biały lub kremowy, bo takim zwykle nakrywały wigilijny stół nasze babcie. Kolorowy, jeśli takie lubisz, zostaw na Święta. Do białego obrusa warto dobrać białe serwetki. Ideałem są z bawełny lub lnu, ale jeśli nie masz, niech będą papierowe. Jeśli znajdziesz chwilę czasu, ułóż je dekoracyjnie na talerzach lub po ich prawej stronie, udekoruj wstążeczką, małą bombką, gwiazdką, gałązką świerka. Rozmiar obrusa. Nie może być za mały. Ważne, by z każdej strony blatu pozostawić zwis tkaniny o długości co najmniej 20 cm. Nie może jednak obrusa być za dużo, tak aby nie przeszkadzał siedzącym.

Nie może być za mały. Ważne, by z każdej strony blatu pozostawić zwis tkaniny o długości co najmniej 20 cm. Nie może jednak obrusa być za dużo, tak aby nie przeszkadzał siedzącym. Trochę koloru. Można przełamać jednorodną połać obrusa wąskim paskiem tkaniny, rodzajem bieżnika w złotym lub srebrnym kolorze, kładąc go na środku stołu. Dzięki niemu stół wigilijny będzie jeszcze bardziej elegancki.

Można przełamać jednorodną połać obrusa wąskim paskiem tkaniny, rodzajem bieżnika w złotym lub srebrnym kolorze, kładąc go na środku stołu. Dzięki niemu stół wigilijny będzie jeszcze bardziej elegancki. Sposób na plamy. Tradycyjne obrusy plamią się. Jeśli chcesz tego uniknąć, bo nie masz zapasowego obrusa na wypadek zaplamienia, postaraj się o plamoodporny. Tego typu obrusy mają specjalne wykończenie, które powoduje, że rozlane płyny nie wnikają we włókna tkaniny i utrzymują się na jego powierzchni w postaci kropel. Dzięki Można je łatwo zebrać papierowym ręcznikiem lub wilgotną szmatką.

Tradycyjne obrusy plamią się. Jeśli chcesz tego uniknąć, bo nie masz zapasowego obrusa na wypadek zaplamienia, postaraj się o plamoodporny. Tego typu obrusy mają specjalne wykończenie, które powoduje, że rozlane płyny nie wnikają we włókna tkaniny i utrzymują się na jego powierzchni w postaci kropel. Dzięki Można je łatwo zebrać papierowym ręcznikiem lub wilgotną szmatką. Sianko. W większości regionów tradycyjnie kładło się je pod obrusem. Miało przypominać, ze sprawca tych Świąt czyli Jezus urodził się w biednej szopie dla owiec i bydła. Zwróć uwagę na grubość źdźbeł siana. Raczej wybierz cienkie, aby elementy zastawy mogły stać stabilnie i nie przechylały się. W niektórych okolicach sianka nie kładło się pod obrusem, lecz jego garstka, zawinięta w serwetkę leżała na obrusie, a na sianku kładziono opłatek.

W większości regionów tradycyjnie kładło się je pod obrusem. Miało przypominać, ze sprawca tych Świąt czyli Jezus urodził się w biednej szopie dla owiec i bydła. Zwróć uwagę na grubość źdźbeł siana. Raczej wybierz cienkie, aby elementy zastawy mogły stać stabilnie i nie przechylały się. W niektórych okolicach sianka nie kładło się pod obrusem, lecz jego garstka, zawinięta w serwetkę leżała na obrusie, a na sianku kładziono opłatek. Opłatek. Kładzie się go na białym talerzyku, np. lekko przypruszonym siankiem lub właśnie na sianku w białej serwetce, jak w punkcie 5. najlepszym miejsce jest środek stołu. Można talerzyk lub tacę z opłatkiem udekorować tak, aby ozdoby pasowały do stylistyki stołu. Niegdyś opłatki na wigilijny stół zawsze były poświęcone przez księdza, a roznosił je osobiście organista z danej parafii.

Kładzie się go na białym talerzyku, np. lekko przypruszonym siankiem lub właśnie na sianku w białej serwetce, jak w punkcie 5. najlepszym miejsce jest środek stołu. Można talerzyk lub tacę z opłatkiem udekorować tak, aby ozdoby pasowały do stylistyki stołu. Niegdyś opłatki na wigilijny stół zawsze były poświęcone przez księdza, a roznosił je osobiście organista z danej parafii. Świeca. Może być jedna, ale może ich być więcej, tyle ile się zmieści, byleby nie przeszkadzały gościom. Świeca, podobnie jak opłatek, to symbol rodzącego się Boga- człowieka, który jest światłością świata.

Stroik. Może to być nawet skromny wianuszek lub kilka gałązek świerka przybranych bożonarodzeniowymi ozdobami – bombką, aniołkiem, piernikiem czy gwiazdką. Funkcję stroika spełni także świeca otoczona zielenią lub bombkami. Pomysłów na świąteczne dokoracje stołu jest bez liku.

Może to być nawet skromny wianuszek lub kilka gałązek świerka przybranych bożonarodzeniowymi ozdobami – bombką, aniołkiem, piernikiem czy gwiazdką. Funkcję stroika spełni także świeca otoczona zielenią lub bombkami. Pomysłów na świąteczne dokoracje stołu jest bez liku. Ozdoby krzeseł. Możesz się o to pokusić. Dzięki nim stół wyda się jeszcze bardziej elegancki. Bardzo prostym rozwiązaniem jest przewiązanie oparć krzeseł szerokimi wstążkami lub pasami tkaniny i upięcie z tyłu w kokardę.

Możesz się o to pokusić. Dzięki nim stół wyda się jeszcze bardziej elegancki. Bardzo prostym rozwiązaniem jest przewiązanie oparć krzeseł szerokimi wstążkami lub pasami tkaniny i upięcie z tyłu w kokardę. Zastawa. Biała jest idealna. Może być ze złotym lub platynowym paseczkiem. Ale jeśli masz inną, to nie tragedia. Pamiętaj tylko, aby na wigilijnym stole zawsze był dodatkowy talerzyk – dla wędrowca lub zmarłych przodków. Bo koncepcja odnośnie tego obyczaju różniła się w poszczególnych regionach Polski. Ale w każdym przypadku zwyczaj godzien kultywowania.

Biała jest idealna. Może być ze złotym lub platynowym paseczkiem. Ale jeśli masz inną, to nie tragedia. Pamiętaj tylko, aby na wigilijnym stole zawsze był dodatkowy talerzyk – dla wędrowca lub zmarłych przodków. Bo koncepcja odnośnie tego obyczaju różniła się w poszczególnych regionach Polski. Ale w każdym przypadku zwyczaj godzien kultywowania. Harmonia. Niezależnie jaki styl dekoracji wigilijnego stołu wybierzesz, pamiętaj, że wszystkie jej elementy powinny ze sobą współgrać. Unikaj chaosu i przeładowania.

Reklama

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"