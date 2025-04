Srebro to jeden z metali szlachetnych. Ta "szlachetność" charakteryzuje się między innymi tym, że srebro jest odporne chemicznie, podobnie jak np. złoto czy platyna. Nie jest to jednak odporność stuprocentowa. Srebro wchodzi w reakcję np. z niektórymi związkami znajdującymi się w powietrzu, szczególnie w tym zanieczyszczonym. To właśnie dlatego pokrywa się ciemnym nalotem. Są skuteczne metody czyszczenia srebra, ale warto tak użytkować srebrną biżuterię, sztućce i stołowe naczynia z tego metalu, aby jak najdłużej były piękne i rzadko trzeba było je czyścić.

Dlaczego na srebrze powstaje nalot

W powietrzu, także tym jakie mamy w mieszkaniu, jest nie tylko tlen, azot, dwutlenek węgla. Są w nim też np. związki siarki. Dlatego nawet nie noszony srebrny wisiorek, tylko odłożony na półkę, po jakimś czasie staje się mniej srebrzysty. Robi się lekko żółtawy, a z czasem żółć przechodzi w brąz, w końcu przechodzi w kolor czarny. Również w naszym pocie są różne substancje chemiczne. Gdy zatem nosimy srebrną biżuterię na palcu, czy na szyi, też pokrywa się nalotem, czyli śniedzią. Także mocno chlorowana woda nie dodaje srebru urody. Nie jest to, na szczęście, taki rodzaj korozji, jak w przypadku innych metali, które rdzewieją także głębszych warstwach. Śniedź na srebrze jest zawsze tylko na zewnątrz. Dlatego czyszczenie jest możliwe i srebro może przetrwać wiele lat. Srebrne przedmioty, jak wiadomo, przekazuje się kolejnym pokoleniom. Stąd nazwa – rodowe srebra.

Jak dbać o srebrną biżuterię

Srebro, a może to podróbka? Często mamy takie podejrzenie, gdy srebrna biżuteria pokrywa się ciemnym nalotem zwanym czasem śniedzią, a czasem patyną. Na ogół podejrzenia są niesłuszne. Aby nalot powstawał znacznie wolniej, dobrze jest zdejmować srebrną biżuterię przed kąpielą. Pierścionki warto zdejmować także przed zmywaniem naczyń i sprzątaniem. Łańcuszki i srebrne kolczyki powinno się zakładać dopiero po wykonaniu makijażu i użyciu perfum i dezodorantu. Kosmetyki także zawierają substancje, których srebro nie lubi.

Gdy biżuterii nie nosimy codziennie, powinna być przechowywana w ciemnym miejscu, najlepiej odizolowana od powietrza. Samo włożenie do szkatułki lub pudełka to za mało. Najlepiej owinąć dodatkowo srebrną biżuterię papierem śniadaniowym i powkładać do woreczków strunowych (każdą rzecz osobno). Do torebki foliowej warto wrzucić kawałek szkolnej kredy, która pochłania wilgoć.

Jak dbać o srebrne sztućce i naczynia

Rzadko używa się ich na co dzień, raczej tylko przy dużych okazjach. Nie wystarczy trzymać ich w szafce lub szufladzie. Jeśli zostały kupione w kasecie wyłożonej specjalnym materiałem, to najlepiej, po dokładnym wysuszeniu, właśnie tam je przechowywać. Jeśli takiej kasety nie mamy, powinny leżeć na miękkiej flaneli lub lnianej tkaninie, a jeszcze lepiej owinąć je takim materiałem i dopiero schować do szafki. Obok warto położyć kawałek węgla drzewnego, szkolnej kredy lub rozsypać kilkanaście nasion ryżu. Po to, aby usuwać nadmiar wilgoci. Można wykorzystać także granulki wkładane do pudelek z butami przez producentów.

Bardzo rzadko używane srebrne przedmioty można owinąć w specjalne ściereczki do czyszczenia srebra. Wtedy powstający nalot jest od razu usuwany. Co jakiś czas ściereczki trzeba wymieniać. Nie wolno ich prać.

Lepiej nie używać srebrnych sztućców do potraw z cebulą, jajkami i do kwaśnych potraw, bo to przyspiesza czernienie (dużo związków siarki, kwasy).

