Pilnujesz regularnego sprzątania w swoim mieszkaniu? To świetnie! Dbanie o porządek pozytywnie wpływa na psychikę oraz sprawia, że najzwyczajniej w świecie łatwiej jest funkcjonować w natłoku innych, ważnych obowiązków.

Zarówno dbanie o porządek, jak i regularne mycie sprzętów w kuchni czy łazience to ważna rutyna, którą warto wdrożyć na co dzień. Czy jednak używanie zwykłych środków do czyszczenia blatów, armatury czy podłogi wystarczy, by w pełni pozbyć się zanieczyszczeń? Zwykłe detergenty usuwają brud, a istotnym zagrożeniem, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, są również wirusy i bakterie, które przynosimy do domu każdego dnia. Czy na co dzień pamiętasz, by dokładnie czyścić miejsca takie jak blat kuchenny, gdzie rozpakowujesz zakupy, lodówkę czy zlewozmywak? Co z ubraniami czy pościelą, która ma kontakt z przyniesionymi do domu zarazkami? Istotnym krokiem jest dezynfekcja tych miejsc i powierzchni, by zapewnić pełnię bezpieczeństwa w domowym zaciszu.

Jak w domowych warunkach zdezynfekować powierzchnie i materiały?

To prostsze niż myślisz! Choć sam termin „dezynfekcja” brzmi poważnie, istnieją metody, by w prosty sposób usunąć wirusy, bakterie i grzyby we własnych czterech ścianach. Produktami, które w tym pomogą, jest aerozol do dezynfekcji powierzchni i płyn do dezynfekcji prania marki Lysol. Czym się wyróżniają i jak je stosować?

Aerozol do dezynfekcji powierzchni Lysol

Wirusy, bakterie i grzyby, które przynosimy do domu, mogą osiadać na wielu powierzchniach. Od kuchni, poprzez łazienkę czy salon, na blatach, armaturze i meblach – wszędzie tam warto zastosować dodatkową ochronę. Aerozol Lysol zadziała na każdej z tych powierzchni, a dodatkowo nie wymaga przecierania – wystarczy spryskać nim wybrane miejsce. Aerozol zabija 99,9% bakterii, grzybów i wirusów, w tym wirusa choroby Covid-19*.

*Na podstawie przeprowadzonych badań, gdy produkt jest stosowany zgodnie z instrukcją użycia na twardych nieporowatych powierzchniach. Zabija koronawirusa SARS-CoV-2. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu..

Płyn do dezynfekcji prania Lysol

Oprócz mebli, blatów i sprzętów warto również zdezynfekować ubrania i tekstylia domowe, które narażone są na kontakt z wirusami i bakteriami. Płyn do dezynfekcji prania Lysol zapewnia praniu higieniczną czystość i świeży zapach. Jest bezpieczny dla białych i kolorowych tkanin oraz posiada udowodnione działanie biobójcze w cyklach płukania już w 20°C! Zabija 99,9% bakterii i wirusów, w tym wirusa choroby Covid-19* oraz jest testowany dermatologicznie.

*Antybakteryjny i wirusobójczy (w procesie namaczania) wobec koronawirusa SARS-CoV-2, wirusa grypy H1N1, RSV (wirusa przeziębienia), wirusa przenośnego zapalenia żołądka i jelit (koronawirus TGE ATCC VR-763), wirusa opryszczki pospolitej typu 1, płyn do dezynfekcji prania w warunkach domowych. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Dezynfekcja nową rutyną

Dbanie o porządek i czystość jest prostsze, gdy wyrobimy w sobie odpowiednie nawyki. Ścielenie łóżka zaraz po wstaniu, odstawiania naczyń do zlewu czy regularna zmiana pościeli... To tylko przykłady działań, które pomogą w dbaniu o siebie i rodzinę. Do zdrowych nawyków, szczególnie w okresie pandemii, warto włączyć częste mycie rąk oraz dezynfekcję domu, która dzięki produktom marki Lysol jest prosta i nie wymaga dużych nakładów czasu i kosztów.

*Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

