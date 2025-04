Porządki w szafie najczęściej robimy na wiosnę - motywuje nas do tego rozpoczynający się nowy, modowy sezon i pojawiające się wraz z nim trendy.

Warto wtedy nie tylko pozbyć się ubrań, których nie nosimy, ale jeszcze lepiej je posegregować i poukładać, aby ułatwić sobie codzienne tworzenie stylizacji. Od czego zacząć?

Wyrzuć z szafy wszystko

Bez względu na to, czy masz małą, jednodrzwiową szafę, czy wielką garderobę, pozbądź się z niej wszystkiego i poukładaj na podłodze w sąsiednim pokoju. Dopiero w ten sposób zobaczysz, ile masz miejsca, jak w niej wszystko zaplanować i gdzie co poukładać. Przekładanie bluzek czy spodni z jednego miejsca na drugie nic nie da.

Umyj półki i szuflady

W szafach i garderobach też się kurzy. Wodę wymieszaj z odrobiną płynu do mycia naczyń i mokrą ściereczką przetrzyj wszystkie półki i szuflady. Do mieszanki możesz dodać kilka kropli olejku eterycznego np. lawendowego, żeby unosił się piękny zapach.

Podziel wyrzucone ubrania na strefy

Ubrania podziel na dwie grupy: na sezon wiosna-lato i jesień-zima, ale tylko te, które jednoznacznie kojarzą się z konkretną porą roku - puchowe kurtki, czapki, szaliki kontra cienkie płaszczyki, sandałki, zwiewne sukienki czy kostiumy kąpielowe - w końcu wiadomo, że dżinsy można nosić przez wszystkie miesiące, a bluza przydaje się w chłodniejsze, letnie wieczory.

Zostaw na wierzchu te rzeczy, z których będziesz korzystać przez najbliższe miesiące, a drugą połowę schowaj do worków próżniowych i połóż na najniższe półki w szafie albo przełóż w zupełnie inne miejsce. Dzięki temu zyskasz sporo wolnej przestrzeni.

Sortowanie rzeczy

Każda z nas ma w szafie takie ubrania, których nigdy nie założyła albo założyła raz i wiedziała, że to jednak nie to. Nie wyrzucaj tych rzeczy od razu, tylko schowaj do pudełek. Jeśli po kilku kolejnych miesiącach nadal nie będziesz miała ochoty ich nosić oznacza to, że były kupione pod wpływem impulsu, a ty na dobre się możesz z nimi rozstać (prawdopodobnie nigdy ich już nie założysz). Sprzedaj je na aukcji albo oddaj potrzebującym.

Korzystaj z pudełek i koszyków

Do segregacji rzeczy warto wykorzystać małe koszyczki i pudełka. Do jednych wrzuć skarpetki, do innych bieliznę. Układaj je tak, aby od razu było widać co w nich jest, dzięki temu łatwiej będzie z nich korzystać - skarpetki włóż jedną w drugą, biustonosze złóż na pół, a rajstopy zwiń w rulon i ułóż jedne obok drugich.

fot. Adobe Stock

Układanie rzeczy w szafie

Na wieszakach powinny znaleźć się wszystkie rzeczy, które łatwo się gniotą. Jeśli masz dużą szafę lub garderobę, możesz powiesić wszystkie ubrania - wygląda to bardzo schludnie i jest wygodne, bo nic nie musisz już składać.

Układaj je kolorystycznie albo rodzajami - koszule niech wiszą obok koszul, a spodnie obok spodni. Ułatwi to codzienne tworzenie stylizacji.

Ubrania na półkach powinny być poukładane w taki sposób, żeby móc wszystko szybko i łatwo znaleźć. Na wysokości wzroku niech znajdą się najczęściej wykorzystywane t-shirty i swetry, a na samym dole rzeczy, z których korzystasz najrzadziej.

Kompletowanie garderoby

Przy porządkach w szafie warto zastanowić się nie tylko nad tym, czego chcemy się pozbyć, ale również o jakie ubrania chcemy wzbogacić naszą garderobę, czyli czego nam brakuje. Warto by w każdej szafie znalazły się:

1 para porządnych, klasycznych niebieskich dżinsów,

1 biała koszula,

kilka białych i czarnych t-shirtów (lub w dowolnych, ulubionych kolorach),

dobrej jakości sweter wełniany lub kaszmirowy,

dobrej jakości marynarka,

ramoneska,

kurtka dżinsowa,

spódnica dopasowana do sylwetki (ołówkowa lub rozkloszowana),

szmizjerka (pasuje do każdego typu sylwetki).

Na zakupach kieruj się zasadą - albo kupujesz cały zestaw (góra + dół) albo rzecz, która już ci do czegoś pasuje - unikniesz wtedy ubrań, które będą zalegać niewykorzystane. Staraj się wybierać ubrania dobrej jakości, które posłużą ci kilka lat.

Jak utrzymać porządek w szafie?

To proste - odkładaj wszystko na swoje miejsce. Nawet, jeśli na 2 godziny przed imprezą postanowiłaś zmienić stylizację i zdjęte ubrania rzuciłaś w kąt, posprzątaj je od razu następnego dnia - niech znów nie stanowią początku wielkiej sterty ubrań, która będzie zalegała w nieskończoność, aż do kolejnego wielkiego sprzątania w szafie.

