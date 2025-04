Sprzątanie mieszkania najlepiej zacząć od planu - na liście dokładnie wypisz wszystko, co musisz zrobić. Sporo zależy też od tego, jak często sprzątasz cały dom - jeśli robisz to raz w tygodniu, doprowadzenie go do idealnego stanu nie powinno zająć więcej niż godzinę. Jeśli robisz to rzadziej lub planujesz gruntowne, wiosenne porządki, przeznacz na sprzątanie cały dzień (lub weekend).

Lista rzeczy do zrobienia

Podzieliłyśmy domowe obowiązki na te, które należy wykonać raz w tygodniu, raz w miesiącu i raz na kwartał, ale postaraj się dopasować ją pod siebie, swoje możliwości i ilość wolnego czasu.

Co musisz zrobić raz w tygodniu?

umyć podłogi,

odkurzyć,

zmienić pościel,

zmienić ręczniki,

sprzątnąć łazienkę,

umyć blaty w kuchni,

wytrzeć kurze,

umyć lustra,

posprzątać pokój dziecięcy.

Co musisz zrobić raz w miesiącu?

gruntownie sprzątnąć kuchnię - umyć lodówkę, piekarnik, mikrofalówkę

posprzątać w szafie,

posprzątać w drobnych szufladach i na półkach,

Co musisz zrobić raz na kwartał?

umyć okna,

uprać firanki,

umyć kaloryfery,

wyprać koce i narzuty,

umyć kafelki w łazience i kuchni,

wyczyścić sofy i fotele.

Podział obowiązków

Gdy lista jest już gotowa, przypisz do każdego zadania imiona domowników. Rozdziel prace sprawiedliwie - najmłodsi powinni mieć ich jak najmniej. Dobrze jest wziąć pod uwagę osobiste preferencje - w końcu ktoś może wyjątkowo nie znosić odkurzania czy zmywania - sprzątanie mieszkania pójdzie zdecydowanie łatwiej i szybciej.

Odpowiednie sprzęty

Sprzątanie będzie o wiele przyjemniejsze, jeśli będziesz miała na podorędziu odpowiednie środki czystości i gadżety ułatwiające sprzątanie. Mycie okien będzie łatwiejsze, jeśli zainwestujesz w specjalną myjkę, a czyszczenie podłóg (szczególnie, jeśli mieszkanie czy dom ma dużą powierzchnię) ułatwi mop.

W odpowiednie akcesoria warto zainwestować - te kilkaset złotych to wydatek na lata, który szybko się zwróci. Co warto kupić?

kilka rodzajów ściereczek z mikrofibry,

gumowe rękawiczki wielorazowe,

myjka do okien,

mop,

miotełka do kurzu,

czyścik stalowy,

zestaw do zamiatania,

2 miski plastikowe,

jak najlżejszy odkurzacz.

Jak utrzymać porządek na dłużej?

Najważniejsza zasada - odkładaj przedmioty na swoje miejsce. Unikniesz bałaganu, który później trudno będzie okiełznać. Staraj się sprzątać regularnie - raz w tygodniu to minimum, aby dom był czysty i pachnący. Na bieżąco rób porządki w szafkach i szufladach, pozbywaj się rzeczy, których już nie potrzebujesz.

