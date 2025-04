Gruntowne sprzątanie łazienki powinno odbywać się raz w tygodniu. Oczywiście, niektóre czynności warto (lub trzeba) robić o wiele częściej - jeśli np. masz małe dzieci lub psy, zmywać podłogę być może musisz nawet codziennie.

Mycie wanny, prysznica, umywalki

Usuń wszystkie przedmioty i kosmetyki, aby nie przeszkadzały w dokładnym czyszczeniu. Do mycia używaj gotowych produktów albo domowych środków czystości zrobionych samodzielnie. Spryskaj nimi wannę, umywalkę i kabinę prysznicową i pozwól środkom zadziałać.

Pamiętaj, aby wyczyścić również syfony w odpływach brodzika i umywalki - zbiera się tam m.in. mnóstwo włosów.

Mycie toalety

Dobrze jest robić to 2 razy w tygodniu. Używaj do tego wyłącznie środków przeznaczonych do mycia toalet i oddzielnej szmatki. Raz na 2 tygodnie na pewno będziesz musiała usunąć kamień z muszli klozetowej.

Wymiana ręczników

Powinno się je wymieniać co tydzień, ale tak naprawdę dobrze to robić 2 razy w tygodniu. Używaj oddzielnego ręcznika do rąk (dla wszystkich domowników) i wydziel po 2 dla każdej osoby - duży do całego ciała i mały do twarzy. Ręczniki pierz przynajmniej w 60 stopniach.

Porządek w kosmetykach

Przejrzyj kosmetyki - wyczyść z kurzu opakowania, pochowaj te, których ostatnio nie używasz. Sprawdź daty ważności. Przetrzyj półki i szafki z kurzu i ponownie wszystko poukładaj.

Staraj się trzymać na zewnątrz jak najmniej produktów i akcesoriów do mycia i pielęgnacji - unikniesz bałaganu i dodatkowego sprzątania.

Czyszczenie lustra i oświetlenia

Lustro możesz wyczyścić wodą z octem albo gotowymi środkami, najczęściej na bazie alkoholu. Używaj do tego specjalnych ściereczek z mikrofibry albo dobrej jakości ręcznika papierowego (pozwoli uniknąć smug i plam).

Mycie podłogi

Zostaw ją na sam koniec. Najpierw ją pozamiataj lub odkurz, a potem umyj płynem do podłóg i mopem. Możesz też wykorzystać mieszankę wody z płynem do mycia naczyń.

