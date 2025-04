Sprzątanie kuchni najczęściej angażuje nas na długie godziny - to w końcu ona jest sercem domu i to w niej spędzamy najwięcej czasu (szczególnie, jeśli uwielbiamy gotować). Jak sprzątać kuchnię z głową i rozsądnie rozplanować w niej naczynia i produkty?

Od czego zacząć sprzątanie kuchni?

Sporządź listę. Poniżej znajdziesz wszystkie czynności, które musisz wykonać, aby kuchnia była wysprzątana na błysk. Niezależnie od tego, jak często chcesz i możesz sprzątać, porządki zacznij od najwyższych półek i szafek. Wyjmij z nich wszystko i przetrzyj wodą z płynem do mycia naczyń lub jednym z domowych środków czystości.

Co musisz zrobić przynajmniej raz w tygodniu?

umyć blaty,

umyć zlew,

umyć podłogę,

umyć kuchenkę,

odkamienić czajnik.

Co musisz zrobić raz na miesiąc?

umyć lodówkę,

wyczyścić piekarnik,

umyć mikrofalówkę,

wyczyścić ekspres do kawy,

wyczyścić zmywarkę,

poukładać i posegregować produkty w szafkach z żywnością.

Co musisz zrobić raz na kwartał?

umyć fronty szafek,

rozmrozić lodówkę,

wyczyścić okap,

poukładać w szafkach z naczyniami i garnkami.

Wykorzystaj pojemniczki i słoiki

Organizację kuchni ułatwia korzystanie z plastikowych lub szklanych puszek i słoików. Ustaw je na półkach i szafkach z dokładnym opisem co jest w środku (i kiedy było tam zapakowane czy przesypane). To sporo ułatwia codzienne gotowanie.

Dotyczy to wszystkich suchych produktów - makaronów, ryżu, kaszy czy suchych warzyw strączkowych, ale również przypraw - w ten sposób dłużej zachowają swój aromat. Do puszek możesz również przesypać herbaty, kawę, cukier czy sól.

fot. Adobe Stock

Jak ustawić rzeczy w szafkach?

Zastawa, czyli talerze głębokie, płaskie i kubki powinny stać tam, skąd najłatwiej ci z nich korzystać - najczęściej są to półki nad blatem albo szuflady pod blatem.

Tuż pod blatem natomiast na pewno powinny znaleźć się sztućce i wszystkie drobne akcesoria, które przydają się podczas gotowania - obieraczka, noże, wyciskarka do czosnku, trzepaczka.

Do trudniej dostępnych szafek możesz schować wyciskarkę do soków (pewnie korzystasz z niej tylko w sezonie), maszynkę do mielenia mięsa (pewnie nie codziennie zdarza ci się robić pasztety czy kotlety mielone) - sama musisz zdecydować, z czego korzystasz najrzadziej.

W kuchni trzymaj tylko rzeczy kuchenne. Możesz jedną szufladę przeznaczyć na tak zwane „przyda się" i trzymać tam nożyczki, baterie, nici. Warto też jedną z szafek przeznaczyć na ściereczki czy ręczniki, aby mieć je zawsze pod ręką.

Do jednej szafki możesz wrzucić papier do pieczenia, folię aluminiową, gąbeczki do zmywania, worki na śmieci - wszystko to, z czego korzystasz niemal codziennie.

Jeśli masz dzieci, pamiętaj aby wziąć to pod uwagę przy planowaniu ustawienia produktów i naczyń. Maluchy mają nieposkromioną wyobraźnię.

Co trzymać na blacie kuchennym?

Wszystko zależy od tego, jak dużą masz kuchnię. Jeśli jest niewielka, a blatu roboczego jest jak na lekarstwo, staraj się zachować zdrowy rozsądek i nie ustawiaj zbyt wielu gadżetów (zdejmowanie ich za każdym razem, gdy chcesz zrobić ciasto na pizzę może być frustrujące). Wystarczy solniczka, pieprzniczka i butelka z oliwą.

Jeśli masz dużą kuchnię, możesz trzymać na blacie wszystko to, z czego korzystasz codziennie - herbatę, kawę, cukier, mąkę czy dekoracyjny słoik z makaronem.

Jak uporządkować lodówkę?

Produkty w lodówce powinny być ustawione w miarę luźno, aby możliwa była cyrkulacja powietrza (dzięki temu będzie w niej optymalna temperatura). Produkty spożywcze i gotowane dania (np. resztki z obiadu) najlepiej jest przechowywać w pojemnikach lub torebkach strunowych.

Na górnej półce trzymaj nabiał: mleko, kefiry, jogurty, śmietanę, ser biały.

Półkę środkową przeznacz na żółte sery, pleśniowe, wędlinę i resztki z ostatniego obiadu.

Dolna szuflada powinna być zarezerwowana dla warzyw i owoców. Pamiętaj, by po umyciu dokładnie je osuszyć w przeciwnym razie będą się szybciej psuły. Do lodówki nie wkładaj bananów, pomidorów ani awokado, bo stracą smak i aromat.

Na drzwiach lodówki trzymaj jajka, masło, dżemy, gotowe sosy (musztardę, majonez) czy soki w kartonach.

fot. Adobe Stock

