Sprzątanie dziecięcego pokoju właściwie mogłoby się odbywać w nieskończoność - w końcu każdorazowa zabawa najczęściej kończy się wyrzuceniem wszystkich zabawek na środek podłogi.

Najważniejsza zasada, którą powinnaś wpajać dziecku od najmłodszych lat - po zabawie zawsze należy posprzątać (oczywiście wszystko zależy od wieku pociechy, ale warto zacząć jak najwcześniej). Jest duża szansa, że uda ci się wtedy uniknąć bałaganu, który nie sposób będzie okiełznać.

Jeśli musisz pomagać dziecku przy sprzątaniu, staraj się, by nie kojarzyło go z czymś, co jest nudne - odmówi wtedy współpracy - sprzątanie potraktuj jako zabawę i daj nagrodę za ułożenie zabawek.

Pudełka, pudełka i jeszcze raz pudełka

Są niezwykle przydatne, szczególnie wtedy, jeśli w pokoju dziecka brakuje szuflad. Warto kupić cały zestaw pudełek - małe, średnie i duże - każde o innym przeznaczeniu: na klocki, kredki, kolorowanki, większe zabawki. Najlepiej sprawdzają się te plastikowe lub z grubej tektury - są najtrwalsze. Możesz również wykorzystać duże, kosze z metalowej siatki i trzymać w nich pluszaki - kupisz je m.in. w sklepach IKEA czy Black Red White.

Porządkowanie zabawek do pudełek jest nie tylko szybsze i łatwiejsze, ale pokój staje się wizualnie czystszy i bardziej uporządkowany zwłaszcza, jeśli z głową dobierzemy kolory i wzory pudełek.

Niepotrzebne przedmioty

Zdarza się, że w pokoju dziecka upychamy to, co nie zmieściło się w pozostałych pomieszczeniach. To nie tylko nie fair - w końcu dziecko nie trzyma w waszej sypialni swoich lalek czy samochodów, ale też frustrujące - to jego przestrzeń. Powinno mieć wystarczająco dużo miejsca, aby móc zapanować nad ilością przedmiotów.

Starannie przemyślane meble

Dziecko potrzebuje - biurka, łóżka, komody, szafy i kilku półek. Wybieraj mądrze - jeśli pokój jest bardzo mały, kup łóżko z szufladami pod materacem albo łóżko piętrowe (pod spodem będziesz mogła zaaranżować kącik do zabawy lub nauki.

Jeśli dopiero urządzasz pokój, kup niezbędne minimum, szczególnie jeśli nie masz wyobraźni przestrzennej. Gdy już ustawisz meble w pokoju, będziesz wiedziała czego jeszcze brakuje - jeśli dziecko kocha książki - kup dodatkowe półki, które zawiesisz nad łóżkiem (ten trik pozwala zaoszczędzić sporo miejsca). Jeśli woli bawić się klockami lub rysować, lepiej będzie, jeśli kupisz regał do samego sufitu, który pomieści wszystkie pudełka i pudełeczka.

Przydatne gadżety

Wszystko, co organizuje przestrzeń, jest na wagę złota. Zresztą - nie warto w tym wypadku traktować dziecka jak dziecko - sięgnij po gadżety i akcesoria, którymi sama lubisz się otaczać. Przydatne wieszaki i haczyki, na które odwiesi bluzę czy pościel dla lalki, tablica magnetyczna, do której przyczepi najnowsze rysunki, pudełka z przegródkami na drobne magnesy czy kredki. Daj dziecku pole do popisu!

Im więcej zabawek, tym większy bałagan

To błędne koło, bo przecież sama najchętniej ciągle kupowałabyś mu nowe zabawki. Jeśli tak jest, staraj się je regularnie przeglądać i obserwować, czym jeszcze bawi się twój maluch, a z czego już dawno wyrósł.

To, czego nie używa, pochowaj w pudełka i ustaw górnych półkach, do których nie ma dostępu (albo wynieś do piwnicy, garażu). Przyda się dla kolejnych twoich dzieci, albo dla wnuków.

Odkładaj na swoje miejsce

Niech zabawki mają swoje konkretne, przypisane tylko sobie miejsca. Sprzątanie pokoju dziecięcego będzie o wiele łatwiejsze - dziecko samo będzie wiedziało, gdzie mieszka jego ulubiony miś czy lalka. I być może samo odłoży zabawkę na półkę, jeśli go o to poprosisz.

