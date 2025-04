Nasze balkony wystawione na działanie jesiennych i zimowych warunków atmosferycznych, wyglądają nierzadko na zniszczone i zaniedbane. Warto pamiętać o pewnej kolejności, dzięki której z uporządkowaniem balkonu poradzimy sobie nawet w 30 minut.

Na balkonie często znajdują się niepotrzebne rzeczy, stare pudła, kartony, a także kwiaty w dużych donicach. Wyrzućmy to, co nie jest nam potrzebne i długo zalega.

Jeśli planujemy przesadzanie kwiatów, zabierzmy się za tę czynność od razu. W trakcie przesadzania nie unikniemy powstawania zabrudzeń na naszej podłodze. Następna czynność, jaką powinniśmy wykonać, to umycie mebli i innych przedmiotów, które znajdują się na balkonie.