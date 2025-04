Sprzątaj z YOPE! Nowość - naturalny żel do czyszczenia toalet

Chcesz sprzątać szybko, skutecznie i bezpiecznie? Zależy Ci na higienicznej czystości, a jednocześnie dbasz o zdrowie domowników? Wybierz ekologiczne i naturalne środki czystości YOPE. Gama istniejących dotychczas płynów do mycia została właśnie uzupełniona o Naturalny żel do czyszczenia toalet Limonka i mięta, tak aby z YOPE móc dokładnie wyczyścić całą łazienkę! To doskonały produkt do codziennej pielęgnacji toalety nawet w domu, w którym są dzieci, zwierzaki i osoby ze skłonnościami do alergii.