1 z 11

Sprytne akcesoria do kuchni - przegląd

Zaparzacz do herbaty MOPS – PUG IN A MUG Jeśli uwielbiasz smak liściastej herbaty, ale nie lubisz pływających w niej listków, zaparzacz MOPS stanie się twoim najlepszym przyjacielem. Napełniasz brzuszek pieska herbatą i przyczepiasz go za łapki do brzegu szklanki. Po chwili wyjmujesz pieska i możesz delektować się smakiem swojej ulubionej herbaty bez pływających listków. www.radosnakuchnia.pl, cena: 49,90 zł