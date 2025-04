Okres jesienno-zimowy, cechuje się sporymi różnicami temperatur (wraz z przymrozkami) oraz częstymi opadami deszczu czy śniegu. W wyniku tego, wewnątrz samochodu gromadzi się zdecydowanie więcej wilgoci, która jest np. przyczyną zaparowania czy chociażby oszronienia szyb, a to może nawet doprowadzić do problemów z uruchomieniem silnika lub widocznością podczas jazdy. Jak sobie radzić z parowaniem szyb w samochodzie?

Zaparowane szyby w samochodzie mogą wynikać z wielu przyczyn. Niektóre z nich związane są z niesprawnymi układami w aucie lub nieprawidłowym korzystaniem z nawiewów samochodowych.

Niesprawny układ klimatyzacji

Sprawny układ klimatyzacji oraz ogrzewania tylnej i przedniej szyby, to rzecz w tym przypadku niezbędna. Jeżeli nie parkujesz auta w garażu, zimą musisz planować wychodzenie z domu o kilka minut wcześniej niż do tej pory, aby móc spokojnie rozruszać auto do bezpiecznej jazdy. Czyli po to, by ruszać, gdy para wodna czy szron całkowicie znikną z szyb.

Musisz pamiętać, że jazda samochodem z zaparowanymi szybami, szczególnie tą przednią, może zakończyć się mandatem, o możliwości spowodowania wypadku nie wspominając.

fot. Domowe sposoby na zaparowane szyby w aucie/Adobe Stock, Petair

Wilgoć zbierająca się w samochodzie

Kolejną z przyczyn parowania szyb w aucie, jest oczywiście wilgoć zbierająca się wprost z naszych butów czy przemoczonego lub ośnieżonego ubrania. Wilgoć ta zbiera się również podczas wsiadania i wysiadania w trakcie deszczu, przez zużyte uszczelki drzwi i klapy bagażnika oraz w trakcie oddychania. Mnóstwo wody potrafią zgromadzić też tapicerka, wykładzina podłogowa, podsufitki i dywaniki. Niestety, nie da się w pełni ustrzec przed efektem parowania, ale dzięki codziennym czynnościom, można ją skutecznie zmniejszyć.

Nieprawidłowe korzystanie z nawiewów

To dość prozaiczna rzecz, a jednak zdarza się wyjątkowo często. Problem zaparowanych szyb dotyczy najczęściej tych samochodów i tych kierowców, którzy włączają nawiewy w taki sposób, że powietrze krąży wewnątrz samochodu. W przypadku zapobiegania parowania szyb najważniejsza jest odpowiednia cyrkulacja powietrza.

Jeśli szyby w samochodzie parują, można nie tylko się szybko tego pozbyć, ale także zapobiec wystąpieniu tego problemu. Najskuteczniejsze sposoby na zaparowane szyby w aucie to:

W sytuacji gdy szyby zaczynają parować, warto przełączyć obieg powietrza na zewnętrzny , to skutecznie zmniejszy parowanie wewnątrz auta.

, to skutecznie zmniejszy parowanie wewnątrz auta. Nim zimowy sezon rozpocznie się na dobre, dobrze jest wymienić dywaniki welurowe na gumowe . Wcześniej koniecznie trzeba dobrze osuszyć wykładzinę podłogową. To pozwoli na łatwe pozbycie się wody z gumowych korytek.

. Wcześniej koniecznie trzeba dobrze osuszyć wykładzinę podłogową. To pozwoli na łatwe pozbycie się wody z gumowych korytek. Jeśli samochód stoi przez noc w garażu, aby zachować cyrkulację powietrza , dobrze jest pozostawić lekko uchylone szyby.

, dobrze jest pozostawić lekko uchylone szyby. SOS dla zabieganych kierowców - jeśli wszystkie sposoby zawodzą, lub zwyczajnie brakuje na to czasu, zawsze można ratować się specjalistycznymi preparatami dostępnymi w sklepach. Po ich użyciu na powierzchni szyby tworzy się specjalna powłoka hydrofobowa, która z powodzeniem zapobiega zaparowaniu szyb. Są też środki chemiczne, które stosuje się, by ochronić przed nadmiarem wilgoci tapicerkę, fotele czy chociażby podsufitkę.

fot. Zaparowane szyby w aucie/Adobe Stock, diesirae

Z parowaniem szyb w samochodzie możesz poradzić sobie także domowymi sposobami. Wykorzystaj piankę do golenia albo... ziemniaka lub cebulę. Pomoże także gliceryna, którą możesz kupić w każdej aptece.

Najskuteczniejsze domowe sposoby na zaparowane szyby w aucie:

Z bawełnianej ściereczki zrób kieszonkę, wsyp do niej zwykłą sól kuchenną. Szmatkę dokładnie zaszyj. Przecieraj nią szyby w samochodzie raz w miesiącu.

Spryskaj szybę pianką do golenia (nie może być to żel do golenia, w grę wchodzi tylko pianka) po czym wytrzyj ją czystą ściereczką. Powtarzaj tą czynność przynajmniej raz w tygodniu.

(nie może być to żel do golenia, w grę wchodzi tylko pianka) po czym wytrzyj ją czystą ściereczką. Powtarzaj tą czynność przynajmniej raz w tygodniu. Zmieszaj 1/2 szklanki gliceryny z 1/2 szklanki alkoholu metylowego . Przelej do pojemnika ze spryskiwaczem. Spryskaj dość oszczędnie szyby mieszanką, po czym wytrzyj je do czysta ręcznikiem papierowym (doskonale sprawi się ten karbowany) lub ewentualnie zwykłą gazetą.

. Przelej do pojemnika ze spryskiwaczem. Spryskaj dość oszczędnie szyby mieszanką, po czym wytrzyj je do czysta ręcznikiem papierowym (doskonale sprawi się ten karbowany) lub ewentualnie zwykłą gazetą. Wśród popularnych domowych sposobów na parujące szyby w samochodzie, jest również potarcie ich ziemniakiem lub cebulą. Przetnij ziemniaka lub cebulę na pół i dokładnie wysmaruj nim szyby, po czym wytrzyj.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.12.2012

