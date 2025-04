Czy wiesz, jak wykorzystać domowe sposoby na komary przy grillu, w ogrodzie albo w domu? Jak walczyć z ugryzieniami, które mogą być bolesne i irytujące? Niewychodzenie z domu latem to nie jest najlepszy sposób na komary. Lepiej stawić im czoła, a gdy już pogryzą wiedzieć, jak złagodzić swędzenie.

Reklama

Spis treści:

W ogródku i na balkonie warto zasadzić rośliny odstraszające komary. Należą do nich między innymi:

pelargonie, tak chętnie sadzone na balkonach lub ustawione w oknach,

kocimiętka, która cieszy się powodzeniem wśród kotów, skutecznie odstrasza komary,

bazylia, obok walorów smakowych, jakie nadaje potrawom, odstrasza też bzyczących wrogów;

komarzyca, jak sama nazwa wskazuje, jest to roślina wręcz dedykowana do walki z tymi insektami.

Jeśli nie chcesz owadów w domu, możesz także na parapecie postawić spodeczek z ułożonymi na nim plasterkami cebuli, albo zawiesić zielone listki pomidorów. To chyba najpopularniejszy domowy sposób na komary. Jedzenie dużych ilości czosnku i cebuli, po których ludzki organizm wydala dość nieprzyjemny dla otoczenia zapach, powoduje, że komary (w tym wypadku także i ludzie - niestety) unikają naszego towarzystwa.

Możesz również przyjmować witaminę B6 - komarom nie podoba się zapach potu, jaki wydziela organizm w trakcie jej przyjmowania. Istnieje także możliwość ratowania się olejkami eterycznymi - cynamonowym, bazyliowym oraz waniliowym. Komary nienawidzą ich zapachu.

Do walki z komarami doskonale nadaje się także olejek waniliowy - to także dobry sposób na komary (należy się nim posmarować).

fot. Domowe sposoby na komary w ogrodzie/Adobe Stock, Rawf8

Jeśli chcesz, aby komary nie przeszkadzały podczas imprezy w ogrodzie, skonstruuj prostą pułapkę, która będzie skutecznie wabić komary.

Potrzebujesz:

pustej butelki po wodzie,

200 ml ciepłej wody,

1 gram świeżych drożdży,

50 g cukru.

Jak zrobić pułapkę na komary:

Butelkę przetnij mniej więcej w połowie. Wymieszaj wodę z cukrem, a następnie wkrusz drożdże. Wymieszaj całość. Wlej do dolnej części butelki, a górną obróć szyjką do dołu i włóż w drugą butelkę. Całość owiń ciemnym papierem lub materiałem. Tak przygotowana pułapka będzie wabić komary, które przez szyjkę wejdą do środka butelki i nie będą mogły się wydostać.

Jeśli już zostałaś pokąsana przez komary, zaczerwienione miejsce najlepiej posmarować lub obłożyć czymś zimnym, dzięki czemu nie będziesz odczuwać swędzenia. Jeśli nie jesteś pewna, czy pogryzł cię komar, zobacz czym różnią się bąble po ukąszeniu komarów od śladów, jakie mogą pozostawić na twojej skórze pluskwy.

Najlepsze domowe sposoby na ugryzienia komara to:

spirytus salicylowy,

ocet, w którym wcześniej gotowały się liście włoskiego orzecha,

sok z cytryny,

olejek eukaliptusowy,

goździki,

ocet połączony z wyciągiem z mięty, liści laurowych, pelargonii lub czeremchy (zapach odstraszy komary, a ocet złagodzi swędzenie).

Do okładania miejsc ukąszeń przygotuj natomiast:

plasterki surowego ziemniaka,

plasterki cebuli,

rozcieńczony amoniak.

Dlaczego miejsce po ukąszeniu swędzi?



Samica komara przecina skórę, przy pomocy wprawionej w ruch szczęki. Po przecięciu, do rany zostaje wstrzyknięta kropla śliny, która zapobiega krzepnięciu krwi. Samica odlatuje dopiero wtedy, gdy wypełni żołądek krwią ofiary. Ślina komara zawiera substancję chemiczną, która podrażnia skórę, stąd zaczerwienienie, opuchlizna i swędzenie. Po ugryzieniu przez komara, może również dochodzić do reakcji alergicznej. W łagodzeniu swędzenia pomogą też spraye na komary.

fot. Domowe sposoby na ugryzienia komara/Adobe Stock, MIA Studio

Najlepsze domowe sposoby na komary to znajomość tych zapachów i substancji, które ja przyciągają. Mówi się, że komary lubią najbardziej osoby o konkretnych grupach krwi, ale w rzeczywistości wabią je niektóre perfumy i balsamy do ciała, a także zapach potu czy słodkie napoje. Komary wyjątkowo lubią niektóre zapachy i czynniki środowiskowe. Do największych wabików należą:

kwas mlekowy i inne składniki potu;

zwiększone stężenie dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu;

termodetekcja, którą posługują się komary powoduje, że na ich ukąszenia najbardziej narażone są kobiety w okresie owulacji, młodzi mężczyźni i dzieci.

Samce komarów żywią się nektarem kwiatów i giną tuż po kopulacji. Samice natomiast ssą krew zwierząt stałocieplnych (ptaki i ssaki), która jest potrzebna do tego, by jaja dojrzały. Jaja nie rozwiną się, jeśli nie przejdą przez okres chłodu i nie znajdą się w wilgotnym środowisku. Larwy komarów żyją w wodach, więc największe ich ilości obserwuje się na terenach podmokłych, w pobliżu jezior, stawów i rzek. Przyczyną komarowych plag mogą być również łagodne zimy, w trakcie których jaja mogą się rozwijać ze względu na sprzyjającą temperaturę.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 16.12.2019

Reklama

Czytaj także:

Skuteczne sposoby na muchy w domu

Jak pozbyć się muszek owocówek