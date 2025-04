Fot. Fotolia

Reklama

Sprzątanie zajmuje 15 dni w roku

Mycie naczyń, pranie, wycieranie kurzy, odkurzanie, mycie okien czy podłóg – to tylko kilka z domowych obowiązków, jakie czekają na nas po powrocie z pracy. Nawet te podstawowe, których nie da się przełożyć i dopisać do listy gruntownych porządków, zajmują nam średnio nawet godzinę dziennie! W skali miesiąca, 30 godzin z naszego życia spędzamy z gąbką, mopem lub odkurzaczem w ręce. W skali roku to aż 15 dni. Biorąc po uwagę, że przeciętny urlop, na który wybieramy się w najgorętsze miesiące lata, to zaledwie dwa tygodnie, zatem przy sprzątaniu i wykonywaniu podstawowych obowiązków spędzamy więcej czasu niż na wakacjach w Kołobrzegu. Statystyki nie są dla nas zbyt optymistyczne, zatem zróbmy wszystko, by domowe obowiązki stały się łatwiejsze, a jest na to kilka sposobów: ułóżmy harmonogram, zadbajmy o systematyczność, poprośmy o pomoc domowników i przede wszystkim zaopatrzmy się w odpowiedni sprzęt, który ułatwi nam pracę.

Ułóż harmonogram obowiązków

Są obowiązki, które możemy wykonywać rzadziej, jak np. mycie okien czy dokładnie sprzątanie za szafkami. Trzepanie i pranie dywanów to również czynność, którą wystarczy wykonać raz na pół roku. Tę powszechną teorię zna każdy, jednak w praktyce wygląda to zupełnie inaczej – przed świętami biegamy gorączkowo z mopem w ręce i ściereczką do okien w drugiej, rozszerzając przy tym listę zadań o kolejne pozycje. Aby temu zapobiec, zaplanujmy harmonogram pracy i zaznaczmy jakie obowiązki należy wykonać w danym miesiącu lub tygodniu. Dzięki temu nie zostaniemy zaskoczeni nagłymi zadaniami w najmniej oczekiwanym momencie.

Odkładaj przedmioty na miejsce

Odkładanie przedmiotów na miejsce, przetarcie małej plamy na blacie, czy zebranie okruszków ze śniadania, to drobne czynności, które mogą nas uratować przed prawdziwym bałaganem.

Początki, jak zawsze, nie są łatwe i przyzwyczaić się do nowych zasad z pewnością będzie trudno. Jednak jeżeli znajdziemy w sobie odrobinę chęci i chociaż spróbujemy wdrożyć nowe założenia, szybko okaże się, że dzięki tym zmianom, zaoszczędzimy dziennie minimum 20 minut.

Wybierz odpowiedni sprzęt do sprzątania



W sprzątaniu niezwykle przydatne są wszelkiego rodzaju akcesoria, a nawet gadżety. Ułatwią nam pracę i przyspieszą porządki. Na rynku jest wiele ofert nowoczesnych odkurzaczy, robomopów, czy nawet zwykłych mopów, które dzięki innowacyjnej technologii zdecydowanie różnią się od klasycznych poprzedników.

Sprzątaj z całą rodziną

Skoro wspólnie spędzamy czas, wspólnie gotujemy i jemy śniadania, również wspólnie powinniśmy planować harmonogram obowiązków i go przestrzegać. Nawet najmłodsze pociechy mogą nas wesprzeć przy wielu zadaniach. Pierwszoklasista może zadbać o porządek na półce z zabawkami, pościelić łóżko, czy odnieść talerz do kuchni. Nawet najmłodszych warto uczyć systematyczności i odkładania zabawek na swoje miejsce. Jeżeli partner przygotowuje posiłek, niech mycie naczyń spoczywa na nas, lub dzieciach.

Reklama

Obowiązki powinniśmy podzielić sprawiedliwie i odpowiednio do wieku i umiejętności współlokatorów.