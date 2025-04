Jeśli sięgniemy pamięcią do korzeni bożonarodzeniowych tradycji, to odpowiedzi na te pytania wydadzą się nam proste. Zwyczaj stawiania choinki w domach pochodzi jeszcze z czasów pogańskich, kiedy to kultywowały go głównie ludy germańskie. Żywe drzewko miało symbolizować zwycięstwo życia nad śmiercią. Później Kościół chętnie ten zwyczaj przyjął jako zapowiedź i znak Jezusa Chrystusa. Jego Narodziny stały się dla ludzi prawdziwym rajskim drzewem żywota. To właśnie na drzewie krzyża Jezus dokonał odkupienia całego rodzaju ludzkiego. Światła, które teraz zapalamy na choinkach również symbolizują Chrystusa, bo przecież on sam często nazywał siebie „światłością”. To, że zawieszamy teraz na choince łakocie i ozdoby nie jest przypadkowe. Bogaty wystrój choinki ma, bowiem przypominać o dobrodziejstwach odkupienia

Reklama

Ten zwyczaj zapoczątkowany w XVI wieku, najprawdopodobniej w Alzacji ma już swoich naśladowców na całym świecie. Tym samym kwitnie coraz prężniej przemysł „choinkowy” i zachęca nas swą coraz bogatszą ofertą. Wystarczy przejść się wzdłuż pasaży świątecznych, by zauroczyć się barwnymi łańcuchami, fantazyjnymi bombkami czy innymi świątecznymi różnościami. Zapierają dech w piersiach nie tylko towary, ale przede wszystkim ceny tych najładniejszych!

Pomysłowym i kreatywnym proponujemy samodzielne upiększenie choinki, które nazywamy „powrotem do korzeni” zarówno w rozumieniu przenośnym jak i dosłownym. Namawiamy do upieczenia domowych, korzennych pierniczków, będących ukłonem w stronę pierwszych naturalnych ozdób choinkowych, jakie zdobiły XVI-wieczne drzewka.

Wystarczy zagnieść ciasto piernikowe (patrz „Kuchnia polska”) i wykroić z niego przeróżne świąteczne kształty od bałwanków, reniferów, przez choinki, bombki po dzwoneczki, szyszki i gwiazdki. Wybór wzorów jest duży, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

Po upieczeniu tych pyszności czeka nas najlepsza zabawa – słodka dekoracja. Bałwankom robimy czekoladowe guziczki, choinki pokrywamy lukrowanym śniegiem, a na bombkach malujemy, gorącą czekoladą, pomysłowe wzory. Przystrój według życzeń i umiejętności. Na koniec wystarczy tylko naszym ozdóbkom wyciąć otworek, przewlec je przez cienką wstążeczkę i wystroić nimi naszą choinkę.

Reklama

Czy coś takiego znajdziemy na kiermaszach świątecznych? Z pewnością nie, choć coraz więcej firm powraca w swojej ofercie do tych dawnych ludowych ozdób jak: słomiane figurki, jabłka czy piernikowe chatki, ale zawsze będą to sztuczne i drogie ornamenty.