Kuna domowa to zwierzę futerkowe, które wyjątkowo chętnie osiedla się blisko człowieka: na strychu, poddaszu, w stodole, w ogrodzie. Średnio żyje około 8-10 lat i żywi się żabami, gryzoniami, nietoperzami i owadami. Jej naturalnymi wrogami są psy, lisy, wilki i borsuki. Jak pozbyć się kuny domowymi sposobami?

Spis treści:

Kuna domowa zwana też kamionką wielkością przypomina kota, choć jest od niego smuklejsza. To ssak z rodziny łasicowatych. Po czym poznać, że w domu zamieszkała kuna? Przemieszczające się zwierzątko trudno usłyszeć, ponieważ porusza się wyjątkowo cicho. Można za to wyczuć nieprzyjemny zapach: padliny, zgniłych owoców, jaj.

Bywając na strychu czy na poddaszu, można zauważyć odchody kuny i dziury w folii dachowej, piance izolacyjnej, styropianie. Kuna w krótkim czasie potrafi narobić kosztownych szkód. Sąsiedztwo kuny jest uciążliwe: zwierzę hałasuje, niszczy izolację, przegryza kable, znosi do swojej kryjówki martwe ptaki i gryzonie, którymi się żywi. Nic dziwnego, że właściciele domów ze strychami często głowią się, jaki sposób na kuny będzie najskuteczniejszy. Warto wiedzieć, że sposobów jest przynajmniej kilka.

Istnieje kilka skutecznych sposobów na pozbycie się i odstraszenie kuny domowej.

1. Rozbite jajka

Kuna domowa jest bardzo wrażliwa na zapachy, dlatego pozostawienie w miejscu, gdzie bytuje, rozbitych jajek, może być dobrym sposobem na odstraszenie kuny. Jeśli zdecydujesz się wykorzystać właśnie ten sposób na kuny pamiętaj, by jajka nie dotykać gołymi rękami. Kuna ma doskonały węch, od razu wyczuje zapach człowieka. Zamiast męczyć się uciążliwością zapachu jajka, zacznie je po prostu omijać.

2. Sierść psa lub kota

Istnieje spora szansa, że kunę odstraszy sierść kota lub psa, rozrzucona na poddaszu. Ważne, by regularnie wykładać nowe porcje sierści, by jej zapach był wyczuwalny. Jeśli po kilku tygodniach takich zabiegów kamionka nie opuści strychu, najpewniej trzeba zastosować inny sposób na kuny. Kuna domowa łatwo bowiem przyzwyczaja się do zapachów i nowych przedmiotów i zaczyna je ignorować.

3. Pułapka na kuny domowe, czyli jak złapać kunę

Możesz też spróbować złapać kunę do pułapki. W sprzedaży dostępne są specjalne żywołapki na kuny. Po złapaniu zwierzęcia trzeba je wywieźć daleko, by nie wróciło. W środku klatki należy zostawić coś, co je zwabi, np. chleb z miodem. Na początku warto przyzwyczaić kunę do podawania przysmaków. Dopiero gdy oswoi się z zapachem, będzie chętnie i bez strachu podchodzić do pułapki. Po kilku dniach można już odblokować pułapkę i spróbować złapać kunę.

Co zrobić ze złapaną kuną? Należy wywieźć ją minimum 10 km od domu i wypuścić na wolność. Jeśli wypuścisz ją zbyt blisko... szybko do ciebie wróci.

4. Odstraszacze zapachowe na kuny domowe

Jeśli nie chcesz walczyć z kuną domowymi sposobami, możesz zakupić specjalny preparat zapachowy, który odstraszy kunę. Jego minusem jest jednak fakt, że zapach szybko wietrzeje, dlatego zabieg trzeba powtarzać do czasu, aż... kuna się przyzwyczai.

5. Odstraszacze dźwiękowe na kuny domowe

Odstraszacz dźwiękowy, który emituje odgłosy borsuka, może wystraszyć nieproszonego gościa. Kamionka może się jednak dość szybko zorientować, że są to nienaturalne odgłosy, bo powtarzane z równą częstotliwością. By utrudnić kunie osiedlenie się na strychu, warto zamontować specjalne kolce, po których nie da rady się wspiąć. Stosowanie podobnych barier to zresztą znany sposób na gołębie. W przypadku kun warto jednak wiedzieć, że zwierzę potrafi skakać na odległość 3 metrów.

6. Odstraszacze elektryczne na kuny domowe

Po takie pułapki najczęściej sięgają właściciele aut, w których kuny wyrządzają szkody. Często zdarza się, że kuna zadomawia się pod maską samochodu - jest jej tam ciepło. Zwierzę niszczy przewody, zostawia odchody i nadgniłe resztki jedzenia.



Kuna w aucie zapachem oznacza swoje terytorium, natomiast gdy w tym samym miejscu pojawi się inna - zniszczy wszystko, co pachnie rywalem. Kable, przewody zapłonowe, sondy lambda, po prostu gryzie i przeżuwa. Aby pozbyć się kuny z auta, a najlepiej zapobiec jej wprowadzeniu się do samochodu, można zastosować odstraszacze ultradźwiękowe lub elektryczne. To drugie rozwiązanie nie jest zbyt humanitarne, ponieważ urządzenie razi zwierzę prądem o niskim napięciu, co jest bolesne. Jeśli chodzi o pułapki ultradźwiękowe, emitują one ultradźwięki i działają w sposób ciągły. Taki odstraszacz możesz także zastosować w domu.

Innym sposobem na kuny w samochodzie, a raczej na to, by ograniczyć szkody, jest zastosowanie peszli na kable i przewody. Niektórzy kierowcy przechowują w autach worki z psią lub kocią sierścią. Są też tacy, którzy umieszczają w samochodzie np. kostki do WC - ich zapach faktycznie może odstraszyć kuny, ale dostarcza też pasażerom nieprzyjemnych wrażeń. Na forach internetowych można znaleźć nawet nieco desperackie porady, mówiące o oznakowaniu auta moczem zwierząt. Tej metody jednak zdecydowanie nie polecamy.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 07.04.2021 r.

