Muszki owocówki (drosophilidae) są niewielkimi owadami, które często pojawiają się w naszych domach, zwłaszcza latem i jesienią. Przyciąga je zapach fermentujących owoców i warzyw, co czyni kuchnię idealnym miejscem do ich rozwoju. Jednym z najskuteczniejszych, naturalnych sposobów na pozbycie się tych uciążliwych owadów jest użycie octu jabłkowego.

Muszki owocówki mogą być nie tylko uciążliwe, ale również stanowić zagrożenie dla przechowywanej żywności. Samice muszek składają jaja na powierzchni owoców, a wykluwające się larwy żywią się fermentującą materią, co może prowadzić do szybszego psucia się jedzenia. Ponadto, muszki owocówki mogą przenosić bakterie i inne mikroorganizmy, które mogą wpływać na zdrowie ludzi.

Muszki owocówki, mimo że są niewielkie, mogą przenosić patogeny także na zwierzęta domowe. Ryzyko wzrasta, jeśli pupil lubi polować na owady i zjadać je.

fot. Ocet na muszki owocówki/Adobe Stock, peter

Ocet jabłkowy jest naturalnym produktem fermentacji jabłek, który zawiera kwas octowy. To właśnie jego intensywny zapach przyciąga muszki owocówki, które mylą go z zapachem fermentujących owoców. Przyjemny dla nich zapach, a jednocześnie lepka konsystencja tworzą razem idealną pułapkę na owocówki. Na bazie kwasu octowego powstają też pułapki i płyny, które możesz kupić w sklepach oraz w sieci.

Dodatkowo ocet jabłkowy jest bezpieczny do użycia w domu, nietoksyczny i ekologiczny, co czyni go idealnym rozwiązaniem na muszki owocówki. Odpowiednio przygotowana pułapka nie będzie nadmiernie wydzielać zapachu, przez co nie będzie on drażniący dla domowników. Może jednak odstraszać zwierzęta domowe, które mają wyczulony węch. Nie będzie to jednak dla nich toksyczne.

fot. Pułapka na muszki owocówki z octu jabłkowego/Adobe Stock, Christine

Aby skutecznie zwalczać muszki owocówki, możesz przygotować prostą pułapkę z octem jabłkowym. Wybierz odpowiedni pojemnik - najlepiej sprawdzą się małe słoiki lub miski. Nalej do środka około 1/4 szklanki octu jabłkowego. Możesz dodać też kroplę płynu do mycia naczyń, który zwiększy lepkość pułapki.

Całość zabezpiecz szczelnie folią spożywczą. Dokładnie naciągnij ją na wierzchu pojemnika i zabezpiecz gumką recepturką. Użyj wykałaczki lub innego ostrego narzędzia, aby zrobić kilka małych otworów w folii. Muszki będą wchodzić do środka, ale nie będą w stanie się wydostać.

Gotową pułapkę umieść w jednym lub kilku strategicznych miejscach, są to:

blaty kuchenne

kosze na owoce

kosze na śmieci

obszary wokół zlewów

Pamiętaj też, aby regularnie wymieniać zawartość pułapki. Ocet jabłkowy traci swoje właściwości przyciągające po kilku dniach. Upewnij się też, że owoce i warzywa są odpowiednio przechowywane i nie są nadpsute. Regularnie opróżniaj kosze na śmieci i utrzymuj czystość w kuchni.

