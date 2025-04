Adidasy i tenisówki zgodnie z zaleceniami producentów powinno czyścić się ręcznie bez użycia mocnych detergentów. Próbę prania w pralce zawsze podejmujemy na własne ryzyko, bowiem ewentualne uszkodzenia nie zostaną objęte gwarancją.

Reklama

Ręczne pranie sportowych butów

Jeśli sportowe buty są brudne i przemoczone, przed ich czyszczeniem należy poczekać, aż wyschną. Powierzchowne zabrudzenia uda nam się usunąć na sucho za pomocą miękkiej szczoteczki – idealna będzie miękka szczoteczka do zębów lub specjalna szczotka do zamszu. Podobnie czyści się zamszowe buty.

Jeśli brud nie schodzi, spróbuj usunąć go za pomocą tej samej szczotki na mokro – samą wodą. Przed zamoczeniem wyjmij z butów sznurówki i wkładki. Czyść buty zarówno od zewnątrz jak i od środka. Użycie samej wody bez środków czyszczących zapobiegnie powstawaniu uciążliwych i nieestetycznych żółtych zacieków. Sznurówki i wkładki pierz w delikatnym płynie do naczyń.

Jeśli kąpiel wodna będzie niewystarczająca, wypierz buty w roztworze z płynu do naczyń. Na koniec przepłucz dokładnie buty w środku i na zewnątrz.

Susz buty na zewnątrz w zacienionym miejscu (na słońcu mogą wyblaknąć) usztywniając je w środku gazetą, papierowymi ręcznikami lub papierem toaletowym - w ten sposób zachowają swój kształt.

Fot. Fotolia

Lubisz styl sportowy? Koniecznie wejdź na Modago.pl i znajdź buty sportowe damskie.

Pranie butów sportowych w pralce

Choć producenci obuwia sportowego nie zalecają jego prania w pralce, to w praktyce często okazuje się, że pranie ręczne jest niewystarczające. Jak jednak zminimalizować ryzyko uszkodzeń obuwia przy praniu w pralce?

Przede wszystkim należy odpowiednio przygotować obuwie do prania:

Czyścimy je uprzednio z błota i pyłu na sucho

Wyjmujemy wkładki i sznurówki, które najlepiej uprać ręcznie.

Każdy but osobno wkładamy do woreczka do prania, starej poszewki na jaśka czy specjalnego płóciennego worka. W ten sposób zabezpieczymy buty przed obijaniem się o siebie.

Najlepiej także zapełnić bęben pralki innymi rzeczami (ręczniki, ścierki), aby buty nie obijały się o bęben.

Dodaje detergent - proszek, płyn lub perełki do prania

Jakie buty można prać w pralce, a jakich nie wolno?

Buty nastawiamy na krótki 30-minutowy program w temperaturze 30 stopni. Wybieramy także niskie obroty 400-600. Rezygnujemy z wirowania. Niektóre pralki mają dodatkowy program do prania obuwia, można z niego skorzystać.

Buty suszymy podobnie jak po praniu ręcznym.

Zrezygnuj z prania w pralce białego, skórzanego, sportowego obuwia. Skóra może popękać, podrapać lub odkształcić się.

Jak prać skórzane buty?

Jeśli pierzesz buty tylko dlatego, że mają brzydki zapach, spróbuj najpierw pozbyć się go w prostszy sposób. Polecamy antyperspiranty i saszetki zapachowe do butów lub domowy sposób z sodą. Wsyp do butów sodę, pozostaw na noc, aby mogła podziałać, a rano usuń ją. Przykry zapach powinien zniknąć.

Reklama

Zobacz także:

Jak wyczyścić białe buty? Będą śnieżnobiałe!

Jak rozciągnąć za małe buty?