Gdy wymieszasz sodę oczyszczoną z octem, zupełnie zniwelujesz właściwości tych substancji. Wyjaśniamy, czy czyszczenie domowych powierzchni mieszaniną octu z sodą to dobry pomysł.

Reklama

Spis treści:

Soda oczyszczona to biały proszek o wzorze chemicznym NaHCO 3 , inaczej nazywana wodorowęglanem sodu. Ocet (spirytusowy i jabłkowy) to wodny roztwór kwasu octowego o wzorze chemicznym CH 3 COOH. Soda ma odczyn zasadowy, a ocet ma odczyn kwaśny - kwasowy. Po ich wymieszaniu ich właściwości (kwasowe i zasadowe) neutralizują się wzajemnie.

Gdy wymieszasz sodę z octem, zaobserwujesz powstawanie piany, bąbelków: to wydzielający się w reakcji chemicznej dwutlenek węgla. Nie jest to oznaka wzmacniania właściwości sody lub octu, a wręcz odwrotnie: neutralizowanie ich.

Dokładna reakcja chemiczna zachodząca między sodą oczyszczoną a octem ma postać:

NaHCO 3 + CH 3 COOH -> CH 3 COONa + H 2 O + CO 2

Po połączeniu sody z octem powstaje więc stosunkowo neutralny octan sodu, woda i dwutlenek węgla. Ocet i soda tracą więc swoje właściwości. Powstała sól (octan sodu) ma delikatnie zasadowe właściwości, ale działa znacznie słabiej niż soda lub ocet oddzielnie.

fot. Soda i ocet po wymieszaniu/ Adobe Stock, daniele

Połączenie sody oczyszczonej z octem jest dozwolone. Nie wydzielają się tu żadne szkodliwe substancje. Jest to jednak nieskuteczne i pod kątem czyszczenia domu - bezsensowne. Jeśli chcesz skorzystać z sody lub octu w celu czyszczenia domu, lepiej wykorzystaj te substancje oddzielnie. Łączenie sody z octem nie wzmacnia ich właściwości, a wręcz je wzajemnie neutralizuje.

Wymieszanie sody z octem może być kuszące, gdy znasz już właściwości czyszczące octu i właściwości czyszczące sody. Może wydawać ci się, że mieszanka tych substancji będzie jeszcze lepszym domowym środkiem czyszczącym. Takie twierdzenie może umacniać efektowna piana, która pojawia się przy zmieszaniu tych składników. To jednak nieprawda. Soda zużywa swoje właściwości, by zneutralizować ocet, a ocet zużywa się, by zneutralizować sodę. Efekt? Zamiast dwóch skutecznych substancji, masz nieskuteczną i słabo działającą mieszaninę.

Mieszanina sody z octem jest po prostu nieprzydatna w oczyszczaniu domu: fug, blatów, okien... Soda z octem nie zadziała. Znacznie lepiej postawić na samą sodę lub sam ocet (w odpowiednich rozcieńczeniach).

fot. Zastosowanie sody i octu do czyszczenia/ Adobe Stock, gonzalocalle

Sam pomysł czyszczenia domu sodą oczyszczoną lub octem jest jednak dobry. To naturalne i tanie środki, które ułatwią ci dbanie czystość domu. Korzystaj z nich jednak oddzielnie, a nie jako mikstura sody z octem! Od czyszczenia fug przez odkamienianie czajnika, po nabłyszczanie szyb i kabin prysznicowych. Oto kilka zastosowań sody i octu w domu i ogrodzie:

Soda oczyszczona sprawdza się do czyszczenia opornych plam, spleśniałych powierzchni i zabrudzonych garnków. Można zrobić z niej pastę sodową do czyszczenia kuchni, łazienki i podłóg. Ocet sprawdza się z kolei do oczyszczania wszelkich zacieków, kamienia z łazienki i czajnika, usuwania kamienia z muszli klozetowej, a także nabłyszczania różnych powierzchni.

Reklama

Czytaj także:

Inhalacja z sody oczyszczonej – na co pomaga i jak ją przygotować?

Soda oczyszczona działa w sporcie jak doping, ale jest legalna i tania. Ty też możesz z skorzystać z jej działania

Okłady z sody po szczepieniu, na opuchliznę, stan zapalny. Jak stosować?