Elegancki, śnieżnobiały obrus to ozdoba każdego stołu, dodająca uroku każdemu wnętrzu. Świetnie uzupełnia wystrój podczas spotkań rodzinnych. Jednak utrzymanie obrusu w idealnej bieli może być wyzwaniem, szczególnie po intensywnym użytkowaniu. Nie da się uniknąć trudnych do usunięcia plam. Na szczęście istnieje wiele domowych sposobów, które pomogą przywrócić obrusom ich pierwotny blask.

Mocno zabrudzone lub poszarzałe obrusy dobrze jest na początku wstępnie przeprać, a dopiero potem włożyć do pralki lub wyprać w rękach. Najlepiej wykorzystać sprawdzone, babcine sposoby - one nigdy nie zawodzą!

Jednym z najprostszych sposobów na wybielenie obrusu jest namaczanie go w roztworze soli. Wystarczy rozpuścić pół szklanki soli w litrze ciepłej wody i zanurzyć obrus na 2-3 godziny. Sól działa jak naturalny wybielacz, pomaga usunąć trudne plamy i przywraca tkaninie blask.

Kolejny skuteczny sposób na wybielanie obrusów to połączenie sody oczyszczonej i soku z cytryny. Wymieszaj sok z dwóch cytryn z płaską łyżką sody oczyszczonej i dodaj do miski z ciepłą, ale nie gorącą wodą. Namocz obrus w tym roztworze przez min. 20 minut, a najlepiej przez godzinę, a następnie wypierz go jak zwykle. Cytryna ma właściwości wybielające, a dodanie sody do prania pomaga w usuwaniu plam i nieprzyjemnych zapachów, więc dodatkowo odświeża.

Na pewno masz w swojej lodówce ocet, bo sprawdza się on podczas wszystkich porządków domowych. Jest wszechstronnym środkiem czyszczącym, który doskonale sprawdza się również w przypadku wybielania obrusów. Dodaj pół szklanki octu do pralki podczas prania.

Ocet nie tylko wybieli tkaninę, ale także zmiękczy ją i usunie resztki detergentów, które mogą powodować szarzenie materiału. Aby nie pozostawić octowego zapachu, możesz do komory płynu do płukania wlać także 2-3 krople olejku eterycznego.

fot. Jak prać obrus, aby był śnieżnobiały/Adobe Stock, Galina Zhigalova

Jeśli chcesz wybielić bardzo poszarzały, stary obrus, możesz z łatwością przywrócić mu śnieżnobiały kolor przy pomocy wybielaczy tlenowych oraz tzw. sody kalcynowana.

Soda kalcynowana (węglan sodu - zwykła soda oczyszczona to wodorowęglan sodu), znana również jako soda do prania, to skuteczny środek wybielający. Dodaj łyżkę do prania razem z wybranym detergentem, a następnie wypierz obrus jak zwykle - w pralce lub ręcznie.

Tkanina stanie się jaśniejsza, a plamy mniej widoczne. Soda kalcynowana działa najlepiej w wyższych temperaturach, więc warto prać obrusy w ciepłej wodzie. Sprawdź jednak, czy materiał, z którego jest zrobiony, toleruje wyższe temperatury.

Wybielacz tlenowy to zaś łagodniejsza alternatywa dla tradycyjnych wybielaczy chlorowych. Można go bezpiecznie używać do delikatnych tkanin, takich jak len czy bawełna. Dodaj go do prania zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.

Środek ten jest skuteczny w usuwaniu plam i przywracaniu bieli, a jednocześnie mniej szkodliwy dla tkanin. Możesz go użyć nie tylko do obrusów, ale też prania firanek czy białych ręczników lub pościeli.

Nie wszystkie tkaniny nadają się do prania w pralce. Bezpiecznie możesz wrzucić do niej obrus bawełniany, poliestrowy oraz lniany.

Delikatne obrusy z koronką czy haftem przed włożeniem do pralki możesz umieścić w specjalnym woreczku, aby nic nie zaciągnęło się ani nie uszkodziło od elementów pralki. Podczas prania obrusu ustaw niskie obroty wirowania lub całkowicie je wyłącz, a wypraną tkaninę susz rozłożoną na płasko na suszarce. Unikaj też przypinania go klamerkami. Jeśli dodatkowo kilka razy wytrzepiesz go przed rozłożeniem, nie będziesz musiała go prasować.

fot. Jak prać obrus/Adobe Stock, Maren Winter

Temperatura prania obrusu będzie zależeć od materiału, z którego jest zrobiony. Takniny przeznaczone do prania ręcznego pierz w ciepłej, ale nie gorącej wodzie - powinna mieć ok. 40 stopni. Bawełnę możesz prać nawet w 90 stopniach. Obrus możesz włożyć do woreczka, a potem wrzucić go do pralki razem z miękkimi ręcznikami czy pościelą. Dzięki temu na pewno nic się z nim nie stanie. Dodatkowo ręczniki oraz pościel również powinno się prać w wyższych temperaturach.

Obrusy ze sztucznych, poliestrowych materiałów, pierz maksymalnie w 40 stopniach, ustawiając delikatny cykl prania z mniejszą prędkością obrotów podczas wirowania. Większość pralek posiada specjalny program do prania tkanin syntetycznych.

Biały len zniesie zaś temperaturę 40-50 stopni oraz szybsze obroty. Po wypraniu możesz pozostawić go pogniecionego - w przypadku lnu zdecydowanie dodaje to obrusowi, ale też firanom czy ubraniom uroku.

