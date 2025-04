Czy kiedykolwiek analizowałaś skład proszku do prania? Nie jest on identyczny w przypadku wszystkich detergentów. Należy uważać np. na konserwanty, które wprawdzie chronią proszek przed zanieczyszczeniem, ale mogą być też alerganami. Poznaj poszczególne składniki proszku do prania:

Substancje powierzchniowo czynne

To najważniejszy składnik w proszku. Ułatwia zwilżenie tkaniny i obecnego na niej brudu, często nierozpuszczalnego w wodzie. Dzięki tym substancjom, brud zostaje rozbity na drobne cząsteczki i usunięty z włókien.

Kolorowe granulki

Barwne drobinki: niebieskie, zielone i czerwone, naprawdę nie mają znaczenia dla prania. Producenci dodają je w celach marketingowych.

Enzymy

Usuwają plamy, wybielają, wzmacniają kolory i przyspieszają proces czyszczenia. W skład proszku do prania wchodzi wiele różnych enzymów. Każdy z nich ma inną funkcję do spełnienia i tak np. mannanazy usuwają plamy z czekolady, lodów, pasty do zębów, celulazy chronią kolory, lipazy rozkładają tłuszcze, amylazy skrobię, zaś proteazy – białka.

Środki powierzchniowo-czynne

Polikarboksylaty ułatwiają zwilżanie tkanin, wytwarzają pianę, rozpuszczają cząsteczki brudu i nie pozwalają ponownie osiąść im na odzieży.

Wybielacze optyczne

Pogłębiają efekt bieli. Podczas prania cząsteczki tego składnika osadzają się na włóknach. Gdy materiał wyschnie światło odbija się w taki sposób, że tkaniny wydają się bielsze. Niegdyś zastępowała je niebieska farbka dodawana do prania.

Prekursory wybielacza

Zwiększają wydajność składników wybielających. Dzięki nim proszek do prania działa w niższej temperaturze.

Substancje zapachowe

Nadają detergentom ładny zapach. Warto pamiętać, że to one najczęściej wywołują alergie. Trudne do rozróżnienia, bo nie podaje się ich szczegółowych nazw w składzie proszku do prania.

Wypełniacze aktywne

Np. soda, krzemiany alkaliczne, cytryniany, fosforany – zmiękczają twardą wodę i usuwają z niej jony wapnia i magnezu. W miękkiej wodzie detergenty skuteczniej działają. Niektóre wypełniacze zabezpieczają też wewnętrzne elementy metalowe pralek przez korozją.

Konserwanty w składzie proszku do prania

Chronią środki przed bakteriami i mikroorganizmami, które mogłyby się dostać do preparatu i zanieczyścić go. Uwaga! Bywają alergenami.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.02.2015

