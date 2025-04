Saszetki zapachowe do butów to prosty i dyskretny sposób na zachowanie świeżości obuwia.

Składniki:

Olejek eteryczny cytrynowy

Soda oczyszczone

Bibuła

Szary sznurek

Jak przygotować zapachowe saszetki do obuwia?

1. Z bibuły wytnij trójkąt, złóż go na 3 części i wytnij wzór

2. Do miski wsyp 10 łyżek sody oczyszczonej

3. Dodaj 10 kropel cytrynowego olejku eterycznego

4. Zawartość przełóż do kwiatka z bibuły

5. Zwiąż bibułę nitką

Pachnące saszetki pozostawione w butach na noc zapewniają piękny zapach na kolejny dzień, a umieszczone w tych, na które aktualnie nie pora, odświeżą je przed kolejnym sezonem. Zobacz, jak szybko i tanio możesz je przygotować.

