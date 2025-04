Sąsiadka z bloku zdradziła mi patent na mycie okien. Dolewam do wody a szyby są wypolerowane na błysk

Mycie okien nabłyszczaczem do zmywarki to banalnie prosty sposób na to, aby usprawnić wiosenne porządki w domu. Składnik, który służy temu, aby zwiększyć połysk naczyń genialnie sprawdzi się również w przypadku czyszczenia okien. Wystarczy wymieszać go z wodą i pamiętać o odpowiednich proporcjach. Ten trik zdradziła mi sąsiadka, której szyby zawsze lśnią na błysk.