Samodzielny montaż rolety - instrukcja krok po kroku

Gdzie możesz zamontować roletę? Na ścianie, suficie lub oknie powinien zostać dostosowany do osobistych preferencji i potrzeb. Do wyboru mamy zarówno rozwiązania standardowe, jak rolety klasyczne i minirolety, którym poświęcamy w artykule najwięcej miejsca, jak również produkty bardziej specjalistyczne, do których można zaliczyć rolety w kasecie czy do okien połaciowych.

Wybierz roletę



Jednym z najbardziej znanych i wciąż popularnych rodzajów są rolety klasyczne, przeznaczone do montażu na ścianie lub suficie. Warto rozważyć zakup w takim systemie, gdy chcemy zasłaniać duże powierzchnie i wnęki okienne lub okna o nietypowych kształtach. Słabą stroną tej opcji jest tylko brak możliwości uchylenia lub otworzenia okna przy opuszczonej rolecie. Są jednak sposoby pozwalające ten problem ominąć.

Ważna porada



– Aby móc swobodnie otwierać zasłonięte okno, można zamontować roletę bezpośrednio na jego skrzydle. Do tego celu służą uniwersalne uchwyty montażowe, których przymocowanie nie wymaga wywiercenia otworów w oknie i z tego względu nie naraża klienta na utratę gwarancji u producenta okna – wyjaśnia Leszek Jarema, ekspert marki PRAKTO. Jeśli jednak zdecydujemy się na montaż rolety na ścianie, należy pamiętać, by upewnić się, w jakiej kondycji jest tynk. Można to łatwo sprawdzić, pukając w wybrane miejsce. Głuchy odgłos będzie ostrzeżeniem, że możemy doprowadzić do kruszenia się ściany w miejscu wiercenia.

Montaż rolety



Większość modeli rolet jest tworzona w sposób, który ma ułatwić montaż, dlatego zanim z góry zwątpimy w swoje umiejętności, porównajmy oferty, zapoznajmy się z instrukcją dostępną na stronie producenta, dopytajmy ekspertów. Dla ułatwienia prezentujemy instrukcję montażu rolety klasycznej PRAKTO, krok po kroku.

1 – Przykręć kątowniki do ściany lub sufitu

2 – Mechanizm z łańcuszkiem umieść w rurce

3 – Plastikową końcówkę umieść po drugiej stronie rurki i dociśnij

4 – Dopasuj końcówki i zamontuj we właściwym kątowniku

5 – To samo zrób po drugiej stronie rolety

6 – Zabezpiecz powieszoną roletę

Uwaga! Łańcuszek może znajdowość się po dowolnej stronie. Wszystko zależy od tego, jak zamontujesz kątowniki.