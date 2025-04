Rozmnażanie storczyków z nasion w domowych warunkach nie jest możliwe, ponieważ kwiaty praktycznie nie zawiązują nasion w uprawie domowej. Jeśli chcesz rozmnożyć storczyka, zrobisz to wegetatywnie (bezpłciowo) przez wykorzystanie części posiadanych roślin do tego, by utworzyć nowe.

To, jak rozmnażać storczyki zależy od rodzaju storczyka - storczyki monopodialne (np. popularny Phalaenopsis) rozmnaża się przez odrosty lub sadzonki wierzchołkowe, a sympodialne (np. Dendrobium) przez podział pędów.

Keiki to pędy odrostowe, pojawiają się podczas długich letnich dni. Są to małe roślinki z korzeniami powietrznymi, małe klony rośliny macierzystej. Keiki mogą rosnąć na roślinie nawet przez rok.

Delikatnie odejmij keiki, gdy korzenie powietrzne osiągną długość ok. 4 - 5 cm. Keiki namocz w wodzie. Przygotuj podłoże: do doniczki wsyp keramzyt i podłoże do storczyków. Sadzonkę umieść w doniczce, nie ugniataj podłoża. Przywiąż łodygę do palika, by utrzymywała się pionowo. Po 2 - 3 dniach podlej.

Pamiętaj, by do rozmnażania używać specjalnego podłoża do storczyków. Możesz też dodać do ziemi trochę ziemi z doniczki, w której rośnie roślina mateczna.

Przez keiki możesz rozmnażać popularne storczyki, które rosną pionowo do góry, takie jak Phalaenopsis. Pierwszy pęd kwiatowy powinien pojawić się po roku, ale nie jest to regułą.

Jeśli roślina mateczna jest w słabej kondycji, a ty chcesz rozmnożyć storczyka przez keiki, możesz to zrobić, nawet jeśli ich korzenie powietrzne są zbyt krótkie.

Odetnij młodą roślinę z odcinkiem pędu kwiatowego (po 5 cm z obu stron). Wysadź do doniczki. Po upływie pół roku przesadź roślinkę do nowej doniczki, usuwając stary pęd kwiatowy.

fot. Rozmnażanie storczyków/Adobe Stock, sablinstanislav

Storczyka możesz rozmnożyć też z pędu kwiatowego, jeśli nie wytworzyły się keiki, a jedynie obecne są tzw. śpiące oczka. Drzemie w nich duży potencjał - wystarczy wyciąć kawałek pędu kwiatowego o długości 10-15 cm i poziomo umieścić w skrzynce. Warto przykryć skrzynkę szkłem.

Następnie należy codziennie zraszać go i dbać o to, by miał dużo światła. Szybko pojawią się nowe pędy i korzenie.

Gdy korzenie osiągną długość 2,5 cm, małe roślinki należy odciąć i wysadzić do osobnych doniczek.

Storczyka, który tworzy tzw. pseudobulwy, możesz rozmnożyć przez ich podział. W ten sposób rozmnaża się np. Dendrobium czy Cymbidium. Najlepiej robić to przy okazji przesadzania kwiatów:

Storczyka, który ma 2 pędy i co najmniej 6 pseudobulw możesz podzielić na dwie części. W każdej z nich muszą znaleźć się co najmniej 3 pseudobulwy.

Wyjmij storczyka z doniczki. Lekko rozluźnij korzenie, usuń zgniłe i martwe. Pozbądź się starej ziemi. Przygotuj ostre narzędzie do cięcia (np. nożyk). Podziel roślinę uważając, by nie uszkodzić pseudobulw. Obie doniczki wysyp keramzytem (do 1/3 wysokości), a następnie wsyp małą warstwę podłoża do storczyków. Umieść rośliny w doniczkach - najmłodsza pseudobulwa powinna znaleźć się na środku doniczki, nie przy brzegu. Ostrożnie wsyp więcej podłoża tak, by jednak nie przykryć nasady pseudobulw. Nie ugniataj ziemi. Odczekaj kilka dni i dopiero wtedy podlej rośliny.

Wysokie storczyki możesz rozmnożyć też z łodygi, na której wytworzy się wiele korzeni powietrznych.

Odetnij wierzchołek łodygi 1 cm poniżej korzenia i wysadź do nowej doniczki z podłożem. Nigdy nie usuwaj ani nie przycinaj korzeni powietrznych.

