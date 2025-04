Czy wiesz, że są jedynie dwa dni w roku, gdy dzień i noc trwają po 12 godzin? Dzieje się tak w marcu i we wrześniu. Dowiedz się, jak nazywamy to zjawisko i kiedy dokładnie wypada.

Czym jest równonoc?

Równonoc to moment, w którym Słońce przechodzi przez jeden z dwóch punktów, w których ekliptyka przecina równik niebieski. Zdarza się dwa razy w roku. Następuje wtedy zrównanie długości dnia i nocy. W tych dniach w południe, w miejscach położonych na równiku Słońce świeci prostopadle do powierzchni Ziemi.

Co to jest równonoc wiosenna i kiedy zachodzi?

Równonoc wiosenna to równonoc, po nastąpieniu której Słońce przez pół roku będzie oświetlać jedną półkulę mocnej, a drugą słabiej. Na półkuli północnej następuje w okolicach 20/21 marca, dlatego zwana jest równonocą marcową - wtedy Słońce przechodzi przez punkt Barana. Na półkuli południowej ma miejsce 22/23 września, z tego względu określana jest równonocą jesienną. W chwili gdy na jednej półkuli zachodzi równonoc wiosenna, na drugiej następuje równonoc jesienna.

Ustalanie terminu równonocy wiosennej

W starym kalendarzu rzymskim (obowiązującym do 46 roku p.n.e. włącznie) równonoc wiosenna wyznaczała początek miesiąca Martius (początek roku). W 155 roku p.n.e. ustalono, że nowy rok będzie rozpoczynał się 1 stycznia. W 325 roku n.e. na soborze nicejskim zatwierdzono, że równonoc wiosenna wypadająca 21 marca będzie wyznaczała Wielkanoc. Nieścisłości w kalendarzu juliańskim spowodowały, że równonoc wiosenna przesunęła się na 11 marca. Za sprawą wprowadzenia kalendarza gregoriańskiego w 1582 roku i pominięcia 10 dni termin równonocy wypada w okolicach 21 marca.

Pierwszy dzień wiosny

Równonoc wiosenna to początek astronomicznej wiosny, która trwa do chwili przesilenia letniego. W tym roku równonoc marcowa nastąpiła 20 marca o godzinie 5.30 (czasu środkowoeuropejskiego). Od tego momentu biegun północny będzie bliżej Słońca niż biegun południowy, innymi słowy przez pół roku Słońce będzie silniej oświetlało półkulę północną. Co prawda zima może jeszcze o sobie przypomnieć, ale wkrótce powinny nadejść cieplejsze dni. Oby jak najszybciej!

