Gatunki, które nie gubią liści jesienią nazywamy zimozielonymi lub wieczniezielonymi.

Reklama

Zieleń w zimowym ogrodzie zapewnią również niektóre odmiany bluszczu, runianka i barwinek. O ile runianka i barwinek (ten ostatni rośnie w naszym klimacie od niepamiętnych czasów) prawie nigdy nie przemarzają, to pozostałe gatunki w szczególnie mroźne zimy warto choć trochę zabezpieczyć.

Rośliny zielone przez cały rok - najpopularniejsze gatunki

Godnym polecenia jest z pewnością bukszpan - dobrze rośnie na każdej glebie i można go strzyc, tworząc atrakcyjne zielone rzeźby lub niskie żywopłoty okalające kwiatowe rabaty lub warzywne grządki. Jest też odporny na mrozy. Nie mniej dekoracyjne są także: laurowiśnia, trzmielina, pieris japoński, mahonia, ostrokrzew i rododendrony.

Rośliny zimozielone - jak o nie dbać?

Powinny rosnąć w miejscach zacisznych i półcienistych. Ostre zimowe słońce może przyczynić się do przemarzania, gdyż przy skutym lodem podłożu powoduje szybkie wysychanie liści. Zanim nadejdą mrozy należy obficie podlać rośliny. Warto też nawilżać podłoże zimą, gdy nie ma opadów, a temperatura jest plusowa.

Krzewy rosnące w donicach trzeba owinąć jutą, słomą lub włókniną. Ochroni je to przed mrozem i doda urody. Zimozieloną roślinę na grządce warto na czas największych mrozów osłonić przed wiatrem.

Zimozielone, ozdobne krzewy - jakie wybrać?

Rośliny zielone przez cały rok - gatunki godne polecenia

Do najbardziej popularnych i lubianych gatunków roślin zimozielonych, należą:

Bluszcz pospolity

Lubi glebę żyzną, bogatą w wapń. Najlepiej czuje się w cieniu. Jest długowieczny. Najmniej wrażliwe na mróz są odmiany o ciemnozielonych liściach. Te o pstrych liściach nie tolerują dużych spadków temperatury.

Laurowiśnia

Jest dość wytrzymała na mrozy, jednak młode rośliny lepiej okryć. Najbardziej narażone na przemarzanie są końce pędów. Warto je osłonić przed wysuszającym wiatrem, np. obwiązując cały krzew płachtą włókniny.

Rododendrony

Lubią kwaśną glebę i półcień. Podczas przedłużającej się suszy trzeba je obficie podlewać. Rośliny korzenią się płytko, nie należy więc sadzić ich w zbyt głębokie dołki. Zasilamy je nawozem do różaneczników.

Niskie krzewy idealne do każdego ogródka - zobacz więcej!

Trzmielina

Jej pędy są wytrzymałe, ale silne mrozy mogą zaszkodzić niektórym gatunkom (np. trzmielinie Fortune’a). Zielone zimą liście u niektórych odmian opadają wiosną, ale szybko tworzą się nowe. Lubi próchniczną glebę.

Pieris japoński

Rośnie wolno, kwitnie od marca do czerwca. Kwiaty mogą być białe, różowe lub czerwone. Ma podobne wymagania jak rododendrony, czyli potrzebuje kwaśnej, próchniczej gleby. Zasilamy go nawozem do różaneczników.

Bukszpan

Jest wytrzymały na suszę i zanieczyszczone powietrze miejskie. Bardzo łatwo go rozmnożyć, sadząc w wilgotnym piasku kilkucentymetrowe gałązki ucięte z krzaczka. Można go uprawiać nie tylko w ogrodzie, ale także na balkonie.

Reklama

Zobacz więcej:

Krzewy ozdobne do każdego ogródka - posadź je a nie pożałujesz!

Kwitnące i piękne pnącza do ogrodu - poznaj 5 hitów!