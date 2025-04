Wiosna rozgorzała w pełni, więc to idealny czas na zaopiekowanie się naszymi roślinami domowymi. Bez względu na to, czy wybraliśmy te niespotykane rośliny domowe, czy uwielbiane przez wszystkich klasyczne zielone rośliny doniczkowe, wszystkie wymagają odpowiedniej pielęgnacji.

Nawóz do roślin z drożdży

Zamiast wydawać duże sumy na specjalne nawozy chemiczne, wystarczy, że sięgniemy po produkt, który większość z nas ma w swojej kuchni. Mowa oczywiście o drożdżach, które mają mnóstwo właściwości zdrowotnych i pielęgnacyjnych.

Sposobem na nawóz do roślin z drożdży znały już nasze mamy i babcie, które stosowały go w kryzysowych sytuacjach. To ostatnie zastosowanie było znane już naszym babciom i prababciom. Drożdże przyspieszą bowiem wzrost kwiatów i przyspieszają ich kolejne fazy rozwoju. Są źródłem cukrów, witamin (np. z grupy B) oraz aminokwasów. Jednocześnie stanowią naturalną ochronę przed szkodnikami.

Jak zrobić nawóz do roślin z drożdży?



Potrzebujemy:

100 gram drożdży

1-2 szklanki cukru

letniej wody

Drożdże umieszczamy w dużym naczyniu, np. misce i wsypujemy cukier. Po ok. 2 godzinach zalewamy letnią wodą i rozrabiamy. Mieszkankę zostawiamy i zakrywamy. Po 7 dniach nawóz jest gotowy. Możemy użyć go wcześniej, jednak po tym czasie jest najskuteczniejszy.

Nawóz stosujemy rozcieńczony z wodą do kwiatów w proporcji 1:40. Świetnie sprawdzi. się w przypadku roślin pokojowych, roślin balkonowych, a także nawożenia domowego warzywniaka.

