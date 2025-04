1. Poisencja (Euphorbia pulcherima)



Zwana też gwiazdą betlejemską. Czerwona rozeta, która jest jej główną ozdobą - to nie kwiat lecz przylistki. Wypuszcza je pod koniec listopada. Roślina lubi jasne miejsce o temp. ok. 18 stopni. Jest bardzo wrażliwa na przesuszenie, ale nie toleruje zalegającej na podstawce wody. Aby zakwitła ponownie musi przejść 3miesięczną fazę spoczynku.

Reklama

2. Trzykrotka (Tradescantia zebrina)



Ma ciemnozielone liście ze srebrnymi paskami i różowym połyskiem. W lecie może stać w miejscu lekko zacienionym, zimą woli jasne, ale chłodne (ok. 15 stopni) pomieszczenie. W zbyt ciemnym traci ładną barwę. Lubi regularne podlewanie, gdy ziemia nieco przeschnie, dobrze wytrzymuje też suszę. Nadmiar wody powoduje wiotczenie pędów.

3. Niedośpian (Hypoestes phyllostachya)



Może mieć białe lub jasnoróżowe plamki na liściach, które od spodu są ciemnozielone. Najbardziej odpowiada mu miejsce jasne, ciepłe przez cały rok 20-25 stopni. W zbyt ciemnym liście tracą swoje ładne zabarwienie. Podlewamy go regularnie, by ziemia była stale umiarkowanie wilgotna, a 2-3 razy w tygodniu zraszamy.

4. Begonia królewska (Begonia rex)



Uprawiana jest głównie dla ozdobnych liści mieniących się wspaniałymi kolorami: od całej gamy odcieni purpury po srebrne. Begonia najlepiej rośnie w miejscu jasnym, ale z dala od palącego słońca. Ziemia powinna być stale wilgotna, ale woda nie może zalegać na podstawce. Warto ją często przycinać, wtedy roślina staje się gęsta i zwarta.

5. Kaladium (caladium bicolor)



Zachwyca swoimi liśćmi od marca do września. W zależności od odmiany są one czerwono-zielone lub zielono-białe. Roślina wymaga miejsca jasnego i ciepłego 20-25 stopni. Podlewamy ją letnią wodą, by ziemia była stale wilgotna. Co dzień zraszamy. We wrześniu stopniowo zasuszamy roślinę. W lutym przesadzamy do świeżej ziemi i zaczynamy podlewać, wówczas wkrótce wypuści nowe liście.

Autorka jest dziennikarką "Przyjaciółki" i "Poradnika domowego"

Reklama

Zobacz też kilka świątecznych przepisów:

Paszteciki z kapustą i grzybami - przepis

Pierogi z makiem - przepis

Pierniczki świąteczne - przepis

Ciasto serowo-makowe - przepis

Grzybowa zabielana - przepis Ani Starmach

Piernik - przepis Ani Starmach

Sernik wiedeński - przepis