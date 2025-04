Rośliny oczyszczające powietrze powinny znaleźć się w każdym domu. Choć z pyłami zawieszonymi sobie nie poradzą, duże zagęszczenie roślin zielonych korzystnie wpłynie na jakość powietrza.

Reklama

Warto mieć w mieszkaniu kilka naturalnych filtrów - poznaj 11 najpopularniejszych roślin oczyszczających powietrze.

Dlaczego warto mieć w domu rośliny oczyszczające powietrze?

Jeśli sądzisz, że problem zanieczyszczonego powietrza w mieszkaniu cię nie dotyczy, niestety jesteś w błędzie. Ten kłopot wbrew pozorom nie jest bolączką wyłącznie mieszkańców dużych miast.

Szkodliwe substancje są emitowane np. przez materiały budowlane, chemię wykorzystywaną w domu, a także sprzęty elektroniczne. Zanieczyszczenia gromadzą się też w tkaninach i dywanach.

Zanieczyszczone powietrze w domu ma bardzo zły wpływ na zdrowie i samopoczucie. Dlatego każde pomieszczenie należy jak najczęściej wietrzyć (nawet podczas zimowych miesięcy). Oczywiście, nie eliminuje to całkowicie problemu szkodliwych związków, ponieważ dostają się wtedy one do mieszkania z zewnątrz.

Możesz zainwestować w oczyszczacz powietrza, ale nie zapominaj o tym, że istnieją też kwiaty oczyszczające powietrze.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 11.02.2015.

Reklama

Czytaj także:

7 najpiękniejszych, kwitnących kwiatów doniczkowych

Jak dbać o rośliny doniczkowe zimą?

9 niewymagających kwiatów doniczkowych. Idealne dla zapominalskich