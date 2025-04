Szycie na maszynie może wydawać się trudne dla osoby, która nie miała wcześniej styczności z krawiectwem. Na początku trzeba poznać kilka podstawowych ściegów, a potem wszystko pójdzie z górki!

Reklama

Podstawowe ściegi i ich zastosowanie

Polki.pl we współpracy z uczymyszycia.pl przygotowały krótki poradnik, dzięki któremu opanujesz podstawy krawiectwa i dowiesz się, jak wyglądają rodzaje szwów i ściegów, które są wykorzystywane w pracy z maszyną do szycia. Nasza ekspertka Agnieszka Kacperska-Gałązka pokaże ci kilka podstawowych szwów i ściegów, których opanowanie jest konieczne w pierwszej kolejności. Należą do nich:

szew brzegowy szew łączący: francuski szew łączący: prosty

Pamiętaj, że nieodzownym elementem szycia na maszynie jest zaprasowywanie materiałów. Jeśli chcesz, by efekty twojej pracy były trwałe i przede wszystkim dokładne, siadając do maszyny do szycia przygotuj również deskę do prasowania i żelazko.

Jesteś ciekawa, jak to wygląda w praktyce? Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału video!

Reklama

Zobacz więcej na temat szycia i odzieży!

Triki Weroniki: 4 nietypowe zastosowania rolki do ubrań

Jak zacząć korzystać z maszyny do szycia?