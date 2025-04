Robaczki kurzowe, czyli owady, które wyglądają jak... kurz. Zamieszkują wiele polskich domów i przez lata bywają niezauważone

Robaczki kurzowe często są bardzo trudne do dostrzeżenia. Do złudzenia przypominają kurzowego "kotka". Nie są groźne dla ludzi ani zwierząt, ale mogą podgryzać papierowe lub materiałowe elementy w domu, wywołując podobne szkody, jak mole. Niestety są dość trudne do zwalczenia, często potrzebna jest profesjonalna pomoc.