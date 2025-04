Zakupy przez internet to z jednej strony wygoda, ale z drugiej większe ryzyko natrafienia na nieuczciwego sprzedawcę. Może się również okazać, że chcąc zwrócić towar lub dokonać jego reklamacji, nie zawsze będzie to możliwe. Warto więc wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników.

Zgodnie z polskim prawem, dokonując zakupów chociażby przez internet, możemy zwrócić zakupione wcześniej produkty.

Towary, które kupiliśmy za pośrednictwem internetu podlegają takiej samej reklamacji, jak te kupione w zwykłym sklepie.

Reklamacja produktu kupionego w internecie - złote zasady

Poniżej kilka ważnych wskazówek, które należy wziąć pod uwagę, decydując się na reklamację towaru zakupionego w sieci.

Pamiętajmy, że z reklamacją mamy do czynienia wówczas, kiedy towar, który otrzymaliśmy jest niezgodny z umową . Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, jeżeli konsument wystąpi z żądaniami z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, a sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Ustawa ta obejmuje towary nabyte w tradycyjnych sklepach, ale też za pośrednictwem internetu.



Jeśli otrzymaliśmy towar niezgodny z umową jego reklamację można złożyć w okresie 2 lat od daty wydania towaru, ale pod jednym warunkiem - musi to nastąpić przed upływem 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową, czyli np. od momentu uszkodzenia danego towaru.



Aby złożyć reklamację konieczne będzie przedstawienie sprzedającemu dowodu zakupu , którym może być potwierdzenie dokonania transakcji w postaci wyciągu z konta lub potwierdzenie zakupu kartą płatniczą. Nie musi to być więc jedynie paragon czy faktura.



Jednym z najczęstszych problemów związanych z reklamacją towaru zakupionego przez internet, jest błędne zaadresowanie pisma reklamacyjnego . Sprzedawcy internetowi, np. na portalach aukcyjnych często nie podają swoich pełnych danych. Pamiętajmy o tym, by jeszcze przed decyzją o zakupach sprawdzić dane wybranego sklepu , dokładną nazwę, adres, telefon, a co najważniejsze czy ma zarejestrowaną działalność. Weźmy to pod uwagę.



Kupując on-line musimy liczyć się również z tym, że o wiele trudniej będzie nam sprawdzić jakość towaru, który chcielibyśmy zakupić. Ponadto nie mamy pewności czy zakupiony produkt otrzymamy w wyznaczonym terminie. Zdarzają się sytuacje, w których, mimo wcześniejszej wpłaty, zamówiony towar w ogóle nie trafia w ręce klienta. Warto wówczas pamiętać o prawach konsumenta, które skrupulatnie wzmacnia Unia Europejska, wymuszając rozwiązania chroniące bezpieczeństwo transakcji i możliwość łatwego wyjaśniania sporów pomiędzy kupującym a sprzedającym.



Może się również okazać, że jeśli nie sprawdzimy dokładnie regulaminu wybranego sklepu , nie będziemy mogli skorzystać z reklamacji zamówionego towaru. Warto więc sprawdzić informacje zamieszczane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php) oraz Europejskie Centrum Konsumenckie (http://www.konsument.gov.pl/). Znajdziemy tam wskazówki jak zabezpieczyć się podczas zakupów czy składania reklamacji oraz jak dochodzić należnych nam praw.



Pamiętajmy również o tym, że w sytuacji zawarcia umowy na odległość (np. dokonując zakupów w sklepie internetowym), możemy od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wystarczy, że złożumy wówczas stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni, który określa art. 10 ust. 1. Tak więc, do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Natomiast w razie odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą, co oznacza, że kupujący jest zwolniony z jakichkolwiek zobowiązań, jakie zawarte były w umowie. Ponadto, to co świadczyły sobie wzajemnie obie strony (konsument-przedsiębiorca) ulega zwrotowi w nienaruszonym stanie. Wówczas taki zwrot powinien nastąpić natychmiastowo, ale w terminie nieprzekraczającym 14 dni.



Czy możemy liczyć na zwrot pieniędzy z reklamacji?

Zwrot pieniędzy od sprzedawcy jest możliwy, gdy zakupiony produkt jest niezgodny z zawartą umową. Należy jednak wykluczyć możliwość skutecznej naprawy towaru lub jego wymiany na nowy. Jeśli naprawa towaru okaże się zbyt kosztowna, a wymiana niemożliwa, kupujący może odstąpić od umowy i na tej podstawie żądać zwrotu należności. Pamiętajmy jednak, że wada towaru, jaką zgłaszamy sprzedającemu powinna być istotną. W sytuacji gdy dotyczy jedynie drobnej usterki, wówczas kupujący może uzyskać jedynie prawo do żądania obniżenia ceny towaru. Miejmy również na uwadze to, że przedsiębiorca nie może zmusić konsumenta do skorzystania z innej formy rekompensaty, np. do wybrania innego towaru, ale w tej samej cenie. Pamiętajmy też o tym, że jeśli zgłoszenie reklamacji nastąpi w terminie gwarancyjnym, wówczas sprzedawca nie może jej odmówić nam jej przyjęcia.

Gdy wada towaru wystąpi w ciągu 6 miesięcy od zakupu towaru, oznacza to, że już w momencie dokonania zakupu produkt był wadliwy. W takiej sytuacji również mamy prawo do złożenia reklamacji. Umożliwia nam to ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, która przewiduje specjalną ochronę dla osób, które złożyły reklamację w przeciągu pół roku od daty wydania towaru. Wówczas to kupujący korzysta z domniemania niezgodności towaru z zawartą umową. Oznacza to, że w momencie sporu, przy braku dowodów ze strony sprzedającego, racja zostanie przyznana przez wymiar sprawiedliwości konsumentowi.

