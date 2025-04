Uwielbiasz ćwiczyć? Regularne treningi, niezależnie od tego, czy wykonywane w domu czy na siłowni, sprawiają, że musisz częściej prać sportowe ubrania? Nic dziwnego! Kobiety mają lepszy węch niż mężczyźni, przez co o wiele większą wagę przykładają do świeżości ubrań, w których ćwiczą. Jeśli zauważyłaś, że ubrania treningowe mimo częstego prania zachowują niemiły zapach, sprawdź kilka trików, dzięki którym pozbędziesz się go na długo!

Reklama

Wietrz strój sportowy

Zimno dobrze wpływa na pozbywanie się nieprzyjemnych zapachów, warto więc wietrzyć ubrania, których używamy do treningu. Nie chodzi tylko o wystawianie ich na balkon czy taras po zdjęciu – kluczem, by nie osiadał na nich zapach jest systematyczne wietrzenie ubrań niezależnie od tego, jak często ich używamy. Za nieprzyjemny zapach na skórze, jak również na stroju sportowym, odpowiedzialne są bakterie. Zimno zapobiega ich rozprzestrzenianiu się i wnikaniu brzydkiego zapachu w tkaniny.

Nie wrzucaj ubrań sportowych do kosza na bieliznę

Częste pranie to oczywiste klucz do sukcesu świeżości tkanin. Ważne jest jednak, by przed samym praniem nie wrzucać ich do kosza na bieliznę. Ubrania należy wyjąć z torby sportowej, wywietrzyć, a następnie jak najszybciej wyprać. Wkładanie ich do zamkniętego pojemnika, mieszanie z innymi tkaninami albo zostawienie mokrych i zwiniętych powoduje namnażanie się bakterii powodujących brzydki zapach.

Pierz strój treningowy w odpowiednich środkach

Częstotliwość prania oraz odpowiedni dobór środków to klucz do pozbycia się nieprzyjemnego zapachu z ubrań do ćwiczeń. Narażone bardziej niż codzienne ubrania na przepocenie lub ubrudzenie, legginsy, topy oraz biustonosze sportowe należy prać w jak najlepszych środkach. Jednym z nich jest linia Persil Against Bad Odors. Kapsułki 4w1 oraz żel do prania zapewniają czystość i przyjemny zapach ubrań na dłużej. Technologia Neutralizacji Nieprzyjemnych Zapachów użyta w ich formule wnika głęboko we włókna, aby zwalczać brzydkie zapachy nawet po praniu, a ubrania sportowe zachowują świeżość przez wiele dni.

Odświeżaj ubrania naturalnymi olejkami

Nic nie działa tak dobrze na nieprzyjemne zapachy jak aromaty naturalnych olejków. Rozstawione w mieszkaniu pomogą uporać się z wonią jedzenia, a spryskiwanie nimi ubrań sprawi, że na dłużej pozostaną świeże i pachnące. Jak to zrobić? To proste! Wodę oraz ulubiony olejek (w przypadku odświeżania ubrań warto sięgnąć po ten z herbaty) wymieszaj w buteleczce z atomizerem i tak uzyskanym roztworem spryskuj ubrania po praniu lub w trakcie prasowania.

Do szafy włóż torebki herbaty

Brzmi dziwnie? To jeden z najprostszych domowych sposobów, który kosztuje grosze, a przynosi świetne efekty! Suche saszetki herbaty umieszczone między ubraniami poukładanymi w szafie świetnie wychwytują wilgoć, zapobiegając w ten sposób powstawaniu brzydkich zapachów. Używając aromatyzowanej herbaty możemy również nadać naszym ubraniom miły, delikatny zapach.

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Persil.