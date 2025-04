Psie sztuczki to coś, czego warto nauczyć pupila. Poświęć mu trochę czasu!

3 proste sztuczki, których możesz nauczyć psa:

1. Szukaj mnie

Szkolenie przeprowadź na bezpiecznej polance. Obserwuj psa, a gdy coś przykuje jego uwagę, schowaj się. Na początku kryjówka powinna być łatwa do odnalezienia. Bądź cierpliwa i nie wychodź z kryjówki nawet wtedy, gdy pies zacznie szczekać czy skomleć. Poczekaj, aż cię znajdzie. Gdy mu się to uda, pochwal go i w nagrodę pobaw się z nim przez chwilę. Powtarzaj zabawę na każdym spacerze. Wybieraj coraz trudniejsze kryjówki.

2. Zdechł pies

Naukę sztuczki rozpocznij od komendy "leżeć". Pies powinien położyć się na boku. Klęknij obok niego i lekko przyciśnij mu głowę i barki do ziemi, mówiąc "zdechł pies". Gdy pies leży nieruchomo, głaszcz go delikatnie po boku i spokojnie przemawiaj pilnując, aby się nie poruszał. Na początek wystarczy, aby wytrwał w tej pozycji ok. 10 sekund. Kiedy nauczy się spokojnie leżeć, oddalaj się od niego, ale tak, by cię przez cały czas widział. Po wykonaniu zadania daj smaczną nagrodę.

3. Hop do góry

Do nauki tej sztuczki przyda się długi patyk lub kółko (np. hula-hop). Umieść przeszkodę nisko nad ziemią, na wysokości ok. 10 cm, w takim miejscu, by nie można jej było ominąć. Podprowadź do niej psa na smyczy, zachęć go komendą: skok, a następnie przeprowadź nad patykiem, pociągnij delikatnie za smycz. Po wykonaniu zadania daj psu ulubiony przysmak. Powtarzaj ćwiczenie. Gdy psiak zrozumie polecenie i chętnie zacznie się bawić w przeskakiwanie przeszkody podnoś poprzeczkę, wypowiadaj wówczas komendę: hop-skok. Nie przesadzaj jednak z wysokością – przeszkoda nie powinna sięgać wyżej niż do łopatki psa.

