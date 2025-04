Reklama

Klimatyzacja jest świetnym rozwiązaniem, by zapewnić sobie komfortową temperaturę we wnętrzach, ale nawet najlepsza nie radzi sobie, gdy słońce świeci przez wiele godzin przez szybę wprost do środka. Nie dość, że pomieszczenia nie są wystarczająco chłodne, to nasze rachunki za prąd rosną w niewyobrażalnym tempie. Co zatem robimy? Zwykle zasłaniamy okna, stosując wewnętrzne rolety i zasłony z tkanin. To pomaga, ale tylko trochę. Promienie słoneczne i tak przechodzą przez szybę i nagrzewają tkaniny, które w efekcie oddają ciepło do otoczenia.

A gdyby tak zatrzymać promienie jeszcze przed szybą?

Markizy FAKRO do okien pionowych zostały stworzone właśnie po to, by chronić dom przed słońcem dokładnie tam, gdzie tego potrzeba. Są montowane na zewnątrz, więc idealnie wychwytują promienie słoneczne, by nawet tafla szkła pozostała chłodna. Są na to dowody – firma FAKRO sprawdziła, że markizy chronią wnętrza przed przegrzaniem do ośmiu razy skuteczniej niż powszechnie stosowane rolety wewnętrzne! W praktyce w pomieszczeniach z markizami FAKRO jest chłodniej nawet o 10°C niż w identycznych pomieszczeniach bez markiz. Imponujące, prawda? Klimatyzacja może pracować z mniejszą mocą, a często nawet zupełnie przestaje być potrzebna.

Czy to znaczy, że musimy siedzieć w ciemności? Dzięki markizom FAKRO do środka może docierać tyle światła, ile trzeba, byśmy czuli się komfortowo. Promienie słoneczne są rozproszone, nie powodują uciążliwych refleksów, możemy nawet bez przeszkód oglądać telewizję czy pracować przy komputerze siedząc w pobliżu okna.

Markiza wykonana jest z wytrzymałej, odpornej na czynniki zewnętrzne siatki z włókien szklanych powlekanych PVC. Do wyboru mamy kilkanaście rodzajów materiałów z różnym stopniem prześwitu (10%, 4%, 1% oraz 0% – jeśli potrzebujemy pełnego zaciemnienia). W słoneczny dzień, gdy markizy są opuszczone, nikt nie zajrzy nam do wnętrza domu, a my będziemy widzieć, co dzieje się za oknem.

Markizy bez trudu możemy dobrać do naszych okien i do elewacji domu. Są produkowane w czterech kolorach: czarnym, białym, szarym i brązowym, ale na życzenie klienta dostępne są też inne barwy.

Obsługa markiz jest prosta, a może być również automatyczna

Markizy możemy opuszczać i podnosić ręcznie oraz za pomocą pilota lub ściennego przełącznika. Są również takie w wersji niemal bezobsługowej, wyposażone w inteligentny system automatycznej obsługi zasilany energią słoneczną. Posiadają one panel fotowoltaiczny, który w połączeniu ze specjalnym układem elektroniki reaguje na stopień nasłonecznienia i sam decyduje, kiedy rozwinąć markizy, a kiedy je schować. Ten inteligentny system pozwala na przykład zimą pasywnie ogrzewać pomieszczenia - w dzień wpuszcza promienie słońca do środka, by ogrzewały wnętrze, a wieczorem rozwija markizy, by zatrzymywały cenne ciepło.

Dodatkowe korzyści

Markizy FAKRO do okien pionowych idealnie zastąpią zasłony w minimalistycznie urządzonych pomieszczeniach. Możemy je montować zarówno na oknach w domach jednorodzinnych, jak i w blokach i w biurowcach.

Na koniec jeszcze jeden bonus, którego nie można nie docenić: otóż te markizy są wykonane z siatki, przepuszczają więc powietrze, ale nie wleci przez nie żaden owad. Dlatego te sterowane elektrycznie i automatycznie doskonale zastępują więc moskitiery. Tę cechę, jak i wszystkie powyższe doprawdy trudno przecenić. Szykujmy się więc do lata, już teraz montując markizy FAKRO.

